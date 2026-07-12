DRAMA U FINALU VIMBLDONA! Janik preokretom poveo sa 2:1 u setovima

Dvojica vodećih tenisera na ATP listi, Janik Siner i Aleksandar Zverev, od 17 časova igraju za titulu na Vimbldonu, najprestižnijem Grend slem turniru.

Janik Siner traži put do svoje pete titule, a Aleksandar Zverev do druge.

SINER - ZVEREV 1:1 (6:7, 7:6, 6:3)

3. set

Nema brejka i dalje u meču, a odigrana su prva dva gema trećeg seta.

Zverev je stigao do prve brejk šanse u sedmom gemu, ali nije uspeo da ga pretvori u osvajanje gema, pa je Siner poveo sa 4:3.

Zverev je propustio brejk loptu, ali Siner nije. Uzeo je servis Zverevu u osmom gemu za 5:3, a potom iskoristio svoj servis za 6:3.

2. set

Nema brejka u prvim servis gemovima.

Kao i u prvom setu, i sada se vodi velika borba.

Nema brejka posle osam gemova - 4:4.

Zverev je dobio svoj servis gem i poveo sa 6:5, pa Siner servira za ostanak u setu.

Idemo u drudi taj-brejk u meču.

Janik uzvraća udarac. Revanširao se istom merom i dobio drugi set u taj-brejku.

1. set

Siner je prvi na servisu.

Nema brejka u prvih sedam gemova, a Siner vodi sa 4:3.

Prvu brejk šansu videli smo u osmom gemu, ali je Zverev uspeo da sačuva svoj servis i izjednači na 4:4.

U nastavku nije bilo turbulencije, pa je prvi set stigao do taj-brejka.

Saša Zverev prekida neugodan niz od šest međusobnih mečeva u kojima nije uzeo ni set. Dobija taj-brejk i vodi sa 1:0 u setovima.

Siner daleko uspešniji međusobno

Biće ovo 15. duel Italijana i Nemca. Siner je ubedljiv, slavio je 10 puta. Međutim, ono što je bitnije jeste da je prvi reket sveta vezao devet uzastopnih pobeda. U poslednjih šest mečeva Zverev nije uzeo ni set Janiku.

Zverev izgubio dva seta

Poput Sinera, i Zverev je izgubio samo dva seta na turniru. Redom je dobijao Aleksandra Bloksa (3:1), Valentana Roajea (3:0), Markosa Girona (3:0), Jiržija Lehečku (3:1), Tejlora Frica (3:0) i Artura Ferija (3:0).

Kecmanović najviše namučio Sinera

Prvi reket sveta do finala je stigao prilično lako, izuzimajući prvo kolo. Tada ga je Miomir Kecmanović dobrano namučio, a Sineru je trebalo pet setova da pobedi. Usledile su sve pobede po 3:0, protiv Nuna Boržeša, Džensona Bruksbija, Sintara Močizukija, Jana Lenarda Štrufa i Novaka Đokovića u polufinalu.

Siner osvojio poslednji Vimbldon, Zverev poslednji Grend slem

Dvojica rivala u finalu imaju iza sebe sjajne rezultate, o čemu govori i podatak da su na prva dva mesta na ATP listi.

Janik Siner je u karijeri osvojio četiri Gren slem titule, dve na Australijan openu, jednu na Ju-es Openu i jednu na Vimbldonu, i to prošle godine.

Sa druge strane, Zverev je nedavno na Rolan Garosu postao prvi put u karijeri Grend slem šampion.

Autor: A.A.