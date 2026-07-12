DRAMA U FINALU VIMBLDONA! SINER - ZVEREV: Saša osvojio u prvi set posle taj-brejka

Dvojica vodećih tenisera na ATP listi, Janik Siner i Aleksandar Zverev, od 17 časova igraju za titulu na Vimbldonu, najprestižnijem Grend slem turniru.

Janik Siner traži put do svoje pete titule, a Aleksandar Zverev do druge.

1. set

Siner je prvi na servisu.

Nema brejka u prvih sedam gemova, a Siner vodi sa 4:3.

Prvu brejk šansu videli smo u osmom gemu, ali je Zverev uspeo da sačuva svoj servis i izjednači na 4:4.

U nastavku nije bilo turbulencije, pa je prvi set stigao do taj-brejka.

Saša Zverev prekida neugodan niz od šest međusobnih mečeva u kojima nije uzeo ni set. Dobija taj-brejk i vodi sa 1:0 u setovima.

Siner daleko uspešniji međusobno

Biće ovo 15. duel Italijana i Nemca. Siner je ubedljiv, slavio je 10 puta. Međutim, ono što je bitnije jeste da je prvi reket sveta vezao devet uzastopnih pobeda. U poslednjih šest mečeva Zverev nije uzeo ni set Janiku.

Zverev izgubio dva seta

Poput Sinera, i Zverev je izgubio samo dva seta na turniru. Redom je dobijao Aleksandra Bloksa (3:1), Valentana Roajea (3:0), Markosa Girona (3:0), Jiržija Lehečku (3:1), Tejlora Frica (3:0) i Artura Ferija (3:0).

Kecmanović najviše namučio Sinera

Prvi reket sveta do finala je stigao prilično lako, izuzimajući prvo kolo. Tada ga je Miomir Kecmanović dobrano namučio, a Sineru je trebalo pet setova da pobedi. Usledile su sve pobede po 3:0, protiv Nuna Boržeša, Džensona Bruksbija, Sintara Močizukija, Jana Lenarda Štrufa i Novaka Đokovića u polufinalu.

Siner osvojio poslednji Vimbldon, Zverev poslednji Grend slem

Dvojica rivala u finalu imaju iza sebe sjajne rezultate, o čemu govori i podatak da su na prva dva mesta na ATP listi.

Janik Siner je u karijeri osvojio četiri Gren slem titule, dve na Australijan openu, jednu na Ju-es Openu i jednu na Vimbldonu, i to prošle godine.

Sa druge strane, Zverev je nedavno na Rolan Garosu postao prvi put u karijeri Grend slem šampion.

Autor: A.A.