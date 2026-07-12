JANIK SINER OSVOJIO VIMBLDON: Italijan posle preokreta savladao Zvereva u finalu i osvojio peti Grend slem

Prvi reket sveta Janik Siner stigao je do pete Grend slem titule u karijeri.

Italijan je posle preokreta savladao u finalu Vimbldona Aleksandra Zvereva sa 3:1, po setovima 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3, 6:4.

Sineru je ovo drugi Vimbldon, pošto je odbranio titulu osvojenu prošle godine.

4. set

Ni četvrti set se u svom prvom delu ne razlikuje od prethodna tri.

Do rezultata 3:3 stiglo se relativno brzo, bez brejkova.

U sedmom gemu, Siner je stigao do dve vezane brejk lopte. Međutim, nije uspeo da ih iskoristi,. ali jeste narednu, treću koju je vinerom iz forhenda napravio ključnu razliku.

Zverev je dobio svoj servis gem i smanjio na 5:4, ali nije uspeo više od toga, pa je Siner odbranio titulu.

3. set

Nema brejka i dalje u meču, a odigrana su prva dva gema trećeg seta.

Zverev je stigao do prve brejk šanse u sedmom gemu, ali nije uspeo da ga pretvori u osvajanje gema, pa je Siner poveo sa 4:3.

Zverev je propustio brejk loptu, ali Siner nije. Uzeo je servis Zverevu u osmom gemu za 5:3, a potom iskoristio svoj servis za 6:3.

2. set

Nema brejka u prvim servis gemovima.

Kao i u prvom setu, i sada se vodi velika borba.

Nema brejka posle osam gemova - 4:4.

Zverev je dobio svoj servis gem i poveo sa 6:5, pa Siner servira za ostanak u setu.

Idemo u drudi taj-brejk u meču.

Janik uzvraća udarac. Revanširao se istom merom i dobio drugi set u taj-brejku.

1. set

Siner je prvi na servisu.

Nema brejka u prvih sedam gemova, a Siner vodi sa 4:3.

Prvu brejk šansu videli smo u osmom gemu, ali je Zverev uspeo da sačuva svoj servis i izjednači na 4:4.

U nastavku nije bilo turbulencije, pa je prvi set stigao do taj-brejka.

Saša Zverev prekida neugodan niz od šest međusobnih mečeva u kojima nije uzeo ni set. Dobija taj-brejk i vodi sa 1:0 u setovima.

Siner daleko uspešniji međusobno

Biće ovo 15. duel Italijana i Nemca. Siner je ubedljiv, slavio je 10 puta. Međutim, ono što je bitnije jeste da je prvi reket sveta vezao devet uzastopnih pobeda. U poslednjih šest mečeva Zverev nije uzeo ni set Janiku.

Zverev izgubio dva seta

Poput Sinera, i Zverev je izgubio samo dva seta na turniru. Redom je dobijao Aleksandra Bloksa (3:1), Valentana Roajea (3:0), Markosa Girona (3:0), Jiržija Lehečku (3:1), Tejlora Frica (3:0) i Artura Ferija (3:0).

Kecmanović najviše namučio Sinera

Prvi reket sveta do finala je stigao prilično lako, izuzimajući prvo kolo. Tada ga je Miomir Kecmanović dobrano namučio, a Sineru je trebalo pet setova da pobedi. Usledile su sve pobede po 3:0, protiv Nuna Boržeša, Džensona Bruksbija, Sintara Močizukija, Jana Lenarda Štrufa i Novaka Đokovića u polufinalu.

Siner osvojio poslednji Vimbldon, Zverev poslednji Grend slem

Dvojica rivala u finalu imaju iza sebe sjajne rezultate, o čemu govori i podatak da su na prva dva mesta na ATP listi.

Janik Siner je u karijeri osvojio četiri Gren slem titule, dve na Australijan openu, jednu na Ju-es Openu i jednu na Vimbldonu, i to prošle godine.

Sa druge strane, Zverev je nedavno na Rolan Garosu postao prvi put u karijeri Grend slem šampion.

Autor: A.A.