SRPSKI EKSPERT NA SVETSKOJ SCENI: Nebojša Baralić sudija na prestižnom šahovskom festivalu u Bilu

Naš najugledniji šahovski sudija i organizator, Nebojša Baralić, našao se u centru pažnje na 59. Međunarodnom šahovskom festivalu u Bilu, jednom od najstarijih i najcenjenijih šahovskih događaja u Evropi.

Ovaj događaj svojim prisustvom uveličao je i ambasador Republike Srbije u Švajcarskoj, Ivan Trifunović, koji je imao čast da simboličnim povlačenjem prvog poteza otvori partiju između vrhunskih velemajstora, Levona Aronjana i Matijasa Bliboma.

Nebojša Baralić, kao međunarodni sudija, međunarodni organizator i instruktor Svetske šahovske federacije (FIDE), dugi niz godina uživa veliki ugled u svetu šaha. Potvrda njegovog statusa stigla je i kroz ulogu glavnog sudije u istorijskom meču za titulu svetskog prvaka između Ding Lirena i Jana Nepomnjaščeg, odigranom 2023. godine u Astani.

Za ambasadora Trifunovića, susret u Bilu imao je i posebnu emotivnu notu. Njegov otac, Dušan Lj. Trifunović, bio je pasionirani šahista koji je često učestvovao na turnirima upravo u Bilu. U njegovu čast, u Beogradu se svake godine održava Memorijalni šahovski festival „Dušan Lj. Trifunović“, koji okuplja šahovsku elitu i mlade talente.

Učešće Nebojše Baralića na ovom festivalu još jednom potvrđuje visok ugled srpskih šahovskih stručnjaka u međunarodnim okvirima, spajajući bogatu tradiciju šaha sa ličnim pričama koje neguju ljubav prema ovoj drevnoj igri.

Autor: D.S.