MESI PRED VELIKI DUEL SA ENGLESKOM: Biće to pravi spektakl...

Fudbaleri Engleske i Argentine sastaće u polufinalnoj utakmicI Svetskog prvenstva u sredu u Atlanti.

Zanimljivo je da će Leo Mesi sa 39 godina prvi put u karijeri igrati protiv Engleske.

"Biće to posebna utakmica jer nikada nisam igrao protiv Engleske. Oni su sjajna reprezentacija, jedna od svetskih sila, i uvek je zadovoljstvo igrati protiv takvih timova. Ovaj duel obećava spektakl, pogotovo zato što se igra u polufinalu Svetskog prvenstva", rekao je Mesi.

Veliki adut Argentine biće i Hulijan Alvares, koji je u četvrtfinalu protiv Švajcarske postigao spektakularan pogodak sa distance u produžecima i odveo "gaučose" među četiri najbolje selekcije sveta.

Napadač Mančester sitija smatra da se njegova forma podiže kako turnir odmiče i veruje da najbolje tek dolazi.

"Postizanje tog gola bilo je veoma važno. Igrao sam sve bolje kako je Svetsko prvenstvo odmicalo i nadam se da ću biti još bolji u polufinalu. Najvažnije je da tim pobeđuje, ali kao napadač želim da pomognem golovima. Sve ovo u meni budi snažne emocije. Mogu samo da zamislim kako je sve to doživljeno kod kuće", rekao je Alvares.

pročitajte još BOLAN PORAZ U UMAGU: Dušan Lajović ispustio veliku prednost i eliminisan na startu turnira

Autor: Marija Radić