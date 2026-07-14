SVETSKO PRVENSTVO 2026: Vreme je za odluku – ko ide u veliko finale?

Polufinalna faza Svetskog prvenstva je pred nama. Četiri fudbalske sile – Francuska, Španija, Argentina i Engleska – ostale su u borbi za titulu, a svet sa nestrpljenjem iščekuje ko će u nedelju u Njujorku podići trofej svetskog šampiona.

Raspored polufinalnih duela:

FRANCUSKA – ŠPANIJA

Datum: Utorak, 14. jul

Vreme: 21:00h

Analiza: Mnogi ovaj meč vide kao „pravo finale“. Dok Francuska poseduje zastrašujuću napadačku moć predvođenu Kilijanom Mbapeom, Španija se uzda u svoju tehničku superiornost i kreativnost Lamina Jamala. Posebna draž je u tome što se meč igra na Dan Bastilje, francuski nacionalni praznik.

ARGENTINA – ENGLESKA

Datum: Sreda, 15. jul

Vreme: 21:00h

Analiza: Sudar stilova. Argentina, branilac titule, igra na kartu „srca i genijalnosti“ Lionela Mesija, dok Engleska, predvođena Belingemom i Kejnom, pokušava da nakon 60 godina konačno „vrati fudbal kući“.

Šta kažu eksperti i navijači?

Dok se atmosfera zahuktava, mišljenja su podeljena:

Francuska kao glavni favorit: Većina stručnjaka, uključujući novinare iz Argentine i Engleske, označava Francuze kao korak ispred svih. Njihova dubina u napadu, gde pored Mbapea briljiraju Olise, Dembele i ostali, deluje nezaustavljivo.

Španija – „Najbolji tim“: Španski eksperti ističu da njihova reprezentacija igra najlepši fudbal, ali da protiv „Galskih petlova“ moraju da odigraju taktički savršen meč i iskontrolišu francuske kontranapade.

Engleska nada: Engleski navijači veruju da je ovo leto kada će njihovi asovi konačno preskočiti poslednju prepreku, iako su svesni da ih protiv Argentine čeka pakleno težak zadatak.

Argentinski inat: Branilac titule veruje da je njihova mentalna snaga ključ. „Ako prođemo Englesku, niko nas ne može pobediti u finalu“, poručuju optimistični navijači iz Argentine.

Autor: D.S.