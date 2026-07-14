ŠPANIJA PORAZILA FRANCUSKU: Crvena furija prvi finalista Mundijala

Fudbaleri Španije biće u prilici da drugi put u istoriji postane šampion sveta.

Španija je u prvom polufinalu u Dalasu savladala Francusku sa 2:0 (1:0).

Crvena furija će u finalu u nedelju igrati protiv pobednika drugog polufinala u kome se sastaju Engleska i Argentina.

Aktuelni evropski šampioni su do trijumfa došli golovima Mikela Ojarzabala u 22. minutu iz penala i Pedra Pora u 58. minutu.

Iako to možda rezultat ne govori, Španija je prosto raznela Francusku. Najbolji napad u dosadašnjem delu Svetskog prvenstva se gotovo nije video, imao je samo jedan šut u okvir gola.

Španija je gospodarila terenom, uspešno se branila, a u napadu bila u svakom trenutku opasna.

Španci su poveli posle velike gluposti Lukasa Dinje. Bek Francuza je oborio u kaznenom prostoru Lamina Jamala koji mu je dotrčao iza leđa. Ojarzabal je bio siguran sa bele tačke.

Do drugog gola Španci su došli posle sjajne akcije. Bio je to dupli pas Pora i Olma.

Podsetimo, Španija je prvi i jedini put grlila "boginju" 2010. godine na Svetskom prvenstvu u Južnoj Africi.

FRANCUSKA - ŠPANIJA 0:2 (0:1)

Sedam minuta zaustavnog vremena i KRAAAJ.

89' - Ne ide, pa ne ide

Mbape je izveo slobodan udarac sa linije kaznenog prostora i prebacio gol.

86' - Frustrirani Mbape zaradio žuti karton

Frustracija, nervoza... tek Kilijan Mbape je udario golmana Unaja Simona i zaradio žuti karton.

83' - Nova promena u Španiji

Niko Vilijams, koji je stigao povređen na turnir, ulazi u igru umesto Pedra Pora, strelca drugog gola.

Izašao je i Aleksa Baena, a ušao Markos Ljorente.

78' – Feran šutira pored gola

Nova prilika za Španiju; Feran Tores je bio najviši u skoku nakon centaršuta, ali je njegov udarac bio neprecizan.

77' – Nove izmene „Furije“

Selektor De la Fuente osvežava redove: Dani Olmo izlazi, menja ga Mikel Merino, dok umesto Fabijana Ruiza na teren ulazi Pedri.

76' – Jamal faulirao Mbapea, Dešam burno reaguje

Kilijan Mbape je pokušao prodor po levoj strani, ali ga je Lamin Jamal zaustavio prekršajem. Selektor Francuske, Didije Dešam, burno je reagovao pored aut-linije zahtevajući javnu opomenu za španskog fudbalera.

74' – Izmena u Španiji

Strelac prvog gola na utakmici, Mikel Ojarzabal, završio je svoje učešće na ovom meču, a umesto njega u igru je ušao Feran Tores.

72' – Dvostruka izmena u Francuskoj

Didije Dešam povlači očajničke poteze: teren napuštaju neprimetni Majkl Olise i tragičar Lukas Dinj, dok su u igri Rajan Šerki i Teo Ernandez.

69' – Druga pauza za osveženje

Trominutni predah. Ovo je verovatno poslednja šansa za francuskog selektora da konsoliduje redove i pokuša da promeni tok utakmice.

67' – Mbape šutira pored gola

Kilijan Mbape je pokušao sa ivice šesnaesterca, ali je Mark Kukurelja pravovremeno blokirao šut i skrenuo loptu, koja je prošla pored stative. Nakon izvedenog kornera nije bilo opasnosti po gol Španije.

65' – Mbape u šansi

Kilijan Mbape je prošao po levoj strani i šutirao gotovo iz mrtvog ugla, ali je golman Unai Simon bio siguran i za svaki slučaj odbio loptu u korner.

61' – Poništen gol Jamalu

Španci se poigravaju sa odbranom Francuske. Lamin Jamal je primio sjajnu loptu uz desnu aut liniju, prošao ka sredini i matirao Manjana, ali je pogodak poništen zbog minimalnog ofsajda.

58' – GOOOL! Francuska - Španija 0:2

Španija je izvela fenomenalnu akciju. Pedro Poro je strelac, a gol je postignut nakon asistencije Danija Olma, odnosno duplog pasa u kojem je Poro poslao loptu Olmu.

57' – Izmena u Francuskoj

Selektor Dešam pokušava da promeni tok meča. Bredli Barkola je napustio teren, a umesto njega ušao je Dezire Due.

22:13 - 52' - Ojarzabal umalo neprecizan

Španija ne odustaje od napada. Strelac jedinog gola na meču oprobao je udarac sa dvadesetak metara, ali je lopta fijuknula tik pored stative Manjanovog gola.

22:13 - 51' - Jamal u ofsajdu

Lamin Jamal je izbio sam pred golmana nakon brzog kontranapada sa desne strane, ali je pomoćni sudija opravdano podigao zastavicu – ofsajd.

22:07 - Počelo je drugo poluvreme

22:06 - Menja Dešam

Selektor Francuske reaguje odmah nakon pauze. Adrijen Rabio, koji je zaradio žuti karton u prvom delu, ostaje u svlačionici, a na teren ulazi Manu Kone.

21:52 - Kraj prvog poluvremena

Sudija Ivan Barton svirao je kraj prvih 45 minuta. Španija zasluženo vodi zahvaljujući pogotku Ojarzabala sa bele tačke, dok Francuska deluje potpuno bezidejno i bez udarca u okvir gola.

21:46 - Šest minuta zaustavnog vremena

21:45 - 44' - Pomalo čudna situacija

Sudija Barton je prvo pokazao prekršaj za Francusku na ivici kaznenog prostora Španije, a potom, nakon konsultacija ili promišljanja, poništio svoju odluku, što je izazvalo negodovanje francuskih igrača.

21:42 - 42' - Najlepša akcija Francuske

Unai Simon je istrčao daleko od svog gola i u poslednjem trenutku prekinuo tečnu akciju Francuske. Lopta je bila upućena u prostor ka Mbapeu, ali je španski golman bio brži.

TOK MEČA

21:37 - 38' - Auu, kakva sjajna akcija Španije

Rodri, Jamal, Olmo, ponovo Jamal, na kraju je izblokiran Ruiz. Fenomenalna akcija "Furije" koja demonstrira sjajnu uigranost. Posle kornera koji je usledio, nije bilo veće opasnosti po gol Francuske.

21:36 - 37' - Poro šutira preko gola

Španci nastavljaju sa pritiskom; Pedro Poro je oprobao udarac sa distance, ali lopta odlazi preko gola Manjana.

21:36 - 36' - Barkola šutira preko gola

Francuska deluje prilično bledo u napadu, bez one prepoznatljive tečne igre. Barkola je pokušao da probije blok udarcem sa 18 metara, ali je lopta otišla snažno preko prečke.

21:31 - 31' - Prvi žuti karton i za Špance

Mark Kukurela je oštro startovao na protivničkog igrača, zbog čega mu je sudija Barton s pravom pokazao javnu opomenu.

21:29 - 30' - Novi peh za Francusku

Problemi za "Trikolore" se nižu. Vilijam Saliba se povredio i nije mogao da nastavi meč. Selektor Dešam bio je primoran na izmenu, a umesto fudbalera Arsenala na teren je ušao Makens Lakroa.

21:31 - 31' - Prvi žuti karton i za Špance

Mark Kukurela je oštro startovao na protivničkog igrača, zbog čega mu je sudija Barton s pravom pokazao javnu opomenu.

21:29 - 30' - Novi peh za Francusku

Problemi za "Trikolore" se nižu. Vilijam Saliba se povredio i nije mogao da nastavi meč. Selektor Dešam bio je primoran na izmenu, a umesto fudbalera Arsenala na teren je ušao Makens Lakroa

21:26 - 23' - Vreme za osveženje i reklame

Trominutna pauza kako bi se fudbaleri odmorili usled visokih temperatura, a TV kuće iskoristile priliku za reklamni blok.

21:22 - 22' - GOOOL! Francuska - Španija 0:1

Mikel Ojarzabal je siguran sa bele tačke! Pokazao je neverovatnu mirnoću i precizno plasirao loptu u levu stranu gola Manjana. Golman Francuske je pročitao stranu, ali je udarac bio previše precizan i snažan.

21:19 - 20' - Penal za Španiju!

Luka Dinj je skrivio jedanaesterac! Bek Francuske je napravio veliku grešku – pokušao je glavom da primiri visoku loptu, a kada je hteo da je izbaci nogom, zakačio je Lamina Jamala koji mu se prišunjao iza leđa. Sudija Barton nije imao dilemu.

21:18 - 16' - Mbape se spetljao

Olise je poslao sjajnu loptu ka Mbapeu, ali napadač Francuske nije uspeo da se izbori za šut, iako je bio u situaciji 1 na 1, uz istrčalog golmana Simona.

21:09 - Neverovatna scena

Sudija Barton je morao da otrči do klupe kako bi uzeo sprej, pošto njegov ili nije radio ili ga uopšte nije imao. Stvarno neobična situacija na ovako važnom meču.

21:09 - 8' - Prvi žuti karton

Adrijen Rabio je upisan u beležnicu sudije iz Salvadora Ivana Bartona. Španija je izvela slobodan udarac sa oko 18 metara, ali je živi zid odradio svoj deo posla.

21:08 - 6' - Prvi korner na meču

Francuska je pripretila po levoj strani, ali nije bilo ozbiljne pretnje po gol Unaija Simona.

21:00 - Utakmica je počela!

20:59 - Minut ćutanja

Put do polufinala

Francuska je do polufinala stigla sigurnim koracima, ostvarivši maksimalan učinak u grupi, nakon čega su u nokaut fazi redom padale Švedska, Paragvaj i Maroko.

Sa druge strane, Španija je nakon prvog mesta u grupi H, gde je remizirala sa Zelenortskim ostrvima, u eliminacionoj fazi bila bolja od Austrije, Portugala i Belgije.

Sastavi timova

Selektori Didije Dešam i Luis de la Fuente izveli su sledeće postave:

Francuska: Manjan, Dinje, Upamekano, Kunde, Saliba, Čuameni, Rabio, Dembele, Mbape, Olise, Barkola.

Španija: Simon, Poro, Laport, Kubarsi, Kukurela, Ruiz, Baena, Rodri, Olmo, Jamal, Ojarzabal.

Zanimljivo je da je španski selektor ponovo odlučio da Pedrija ostavi na klupi, smatrajući ga taktičkom žrtvom u ovom meču.

Utakmicu sa stadiona u Dalasu sudi Ivan Barton iz San Salvadora.

Autor: D.S.