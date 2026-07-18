SAD će biti domaćin Svetskog prvenstva u fudbalu za žene 2031. godine

Sjedinjene Američke Države trebalo bi da budu domaćin Svetskog prvenstva u fudbalu za žene 2031. godine, izjavio je direktor radne grupe Bele kuće za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. Endru Đulijani, navodeći da je FIFA o tome već obavestila predsednika Donalda Trampa.

Đulijani je rekao da će organizacija ženskog Mundijala biti deo šire saradnje između SAD i FIFA, ali je istakao da će američka administracija tražiti da politika svetske fudbalske federacije u vezi sa učešćem transrodnih sportista bude usklađena sa stavovima Vašingtona.

Uslov američke administracije

„Važno je da Svetsko prvenstvo za žene ne bude u suprotnosti sa politikom Sjedinjenih Američkih Država i da na tom takmičenju igraju žene, a ne biološki muškarci“, rekao je Đulijani, prenosi briselski portal Politiko.

On je dodao da bi to pitanje moglo da bude deo razgovora o garancijama koje vlada zemlje domaćina daje FIFA, uključujući pitanja bezbednosti, viza, carinskih procedura i poreskih pravila. Đulijani je naglasio da se, kao otac ćerke, raduje mogućnosti da gleda najbolje fudbalerke sveta kako igraju u Sjedinjenim Američkim Državama. „Bilo bi sjajno da najbolje fudbalerke sveta dođu u Sjedinjene Države i da kao navijač mogu da odvedem svoju ćerku na utakmicu“, rekao je Đulijani.

Proces izbora domaćina

FIFA još nije zvanično dodelila domaćinstvo Svetskog prvenstva za žene 2031. godine. Proces izbora je u toku, a zajednička kandidatura SAD, Meksika, Kostarike i Jamajke trenutno je jedina prijavljena nakon što je Savet FIFA podržao postupak sa jednim kandidatom.

Konačna odluka trebalo bi da bude doneta na vanrednom kongresu FIFA do kraja godine, kada će članice glasati o domaćinima ženskih Mundijala 2031. i 2035. godine.

Trampova administracija ranije je uvela mere kojima se ograničava učešće transrodnih sportista u ženskim sportovima i pozvala međunarodne sportske organizacije da usvoje slične politike. Prema trenutnoj politici verifikacije pola koju sprovodi FIFA, nacionalni savezi imaju obavezu da provere podobnost svojih igračica pre prijave sastava ekipe.

Autor: D.S.