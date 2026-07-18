POZNATA NBA FACA STIŽE U SRBIJU: Crveno-beli predstavili pojačanje iz najjače lige sveta!

Crvena zvezda ne staje! Nakon što su redom predstavili Krisa Džonsa, Davida Kramera i Džonatana Motlija, crveno-beli su ozvaničili i četvrto, ujedno i najzvučnije pojačanje za sezonu 2026/27 – dres srpskog šampiona zadužio je Patrik Boldvin Džunior (23).

NBA pedigre na Malom Kalemegdanu

Dolazak Boldvina Džuniora odjeknuo je kao prava košarkaška bomba. Momak iz Viskonsina, visok čak 213 centimetara, pokriva pozicije krila i krilnog centra, a u Srbiju dolazi direktno iz najjače lige sveta.

NBA Karijera: Izabran kao 28. pik na draftu 2022. godine.

Iskustvo: Nastupao za tri NBA franšize – Golden Stejt Voriorse, Vašington Vizardse i Sakramento Kingse.

Statistika: Tokom 102 nastupa u NBA ligi, beležio je prosek od 3,7 poena i 2,1 skoka, uz visok procenat šuta od oko 53%.

Zlatni „vunderkind“ američke košarkeBoldvin Džunior nije samo NBA igrač; on je svojevremeno važio za jednog od najdominantnijih talenata svoje generacije u SAD. Svoj raskošan potencijal krunisao je zlatnom medaljom sa reprezentacijom SAD na Svetskom prvenstvu za igrače do 19 godina, što mu je širom otvorilo vrata ka eliti.

Sa visinom od 213 centimetara i iskustvom igranja u najjačoj konkurenciji na planeti, Boldvin donosi Zvezdi prekopotrebnu širinu, atleticizam i elitni kvalitet u reketu i na krilnim pozicijama. Crveno-beli su ovim potpisom jasno stavili do znanja da u narednu sezonu ulaze sa najvećim mogućim ambicijama.

Autor: D.S.