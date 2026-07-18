FRANCUSKA - ENGLESKA: Katastrofa Francuske u Majamiju! I Saka se upisao u strelce

Francuska i Engleska igraju u Majamiju meč za treće mesto na Mundijalu, posle polufinalnih razočaranja.

Iako se radi o borbi za treće mesto, jasno je da je ovo meč koji su obe ekipe želele da izbegnu.

Francuska – Engleska

PRVO POLUVREME

37. minut - GOOOOOOOOOOL za Englesku! Strelac je Bukajo Saka! Katastrofa Francuza u Majamiju! Eze je poslao dugu loptu ka Saki na levu stranu, gde je bio potpuno sam i izašao je jedan na jedan sa Menjanom. Francuski golman je odbranio taj pokušaj, zatim još jedan udarac, ali se lopta ponovo odbila do Rašforda, koji je dodao Saki, a on je pogodio prazan gol sa desetak metara.

33. minut - Rašford je ušao ka sredini, provukao loptu kroz noge Zair-Emriju i šutirao sa 25 metara, ali je Manjan uspeo to da odbrani.

28. minut - Mbape je utrčao u kazneni prostor i izašao pred Hendersona koji je odbranio, lopta se kotrljala do gola, a Guehi je odbranio praznu mrežu. Podignuta je i zastavica pa bi se, da je bio gol, situacija proveravala u VAR sobi.

26. minut - Utakmica je nastavljena.

22. minut - Mbape se ponovo izvukao po levoj strani. Primio je loptu koju mu je poslao Olise, ušao u sredinu i pokušao da pogodi suprotni ugao, ali je lopta zamalo prošla pored stative. Idemo na prvu pauzu za vodu danas!

19. minut - GOOOOOOOOOOL za Englesku! Ezri Konsa je strelac! Nakon kornera sa leve strane i centaršuta Rajsa, Konsa se izdigao iznad Rabioa i šutirao u desnu stranu gola za 2:0 za Englesku. Gol i asistencija za Rajsa u razmaku od 15 minuta.

12. minut - Gol za Englesku! Bukajo Saka! Ali, čekajte. Pomoćni sudija je podigao zastavicu, a VAR potvrdio da je bio ofsajd. Ostaje 1:0 za Englesku.

11. minut - Prvi pokušaj Francuza. Nakon prodora po levoj strani, lopta je došla do Šerkija, koji je sa oko 15 metara uputio udarac, ali je Henderson bio na visini zadatka

8. minut - Francuska je krenula u kontranapad, Rabio je poslao loptu u prostor ka Mbapeu, koji je stigao do nje, ali ju je i loše primio, pa je propala obećavajuća prilika za Francuze.

7. minut - Engleska je odlično otvorila utakmicu i umalo postigla još jedan gol. Saka je po desnoj strani prošao pored Ernandeza, ubacio u kazneni prostor do Rašforda, koji je šutirao, ali je njegov udarac izblokiran.

3' - GOOOOL! Projektil Deklana Rajsa, sa velike udaljenosti, izvan kaznenog.

Dezire Due je jeftino izgubio loptu, i Gordi Albion je to odmah kaznio. Šteta pa nemaju mnogo razloga za radost...

1' - Utakmica je počela!

Selektori izmenili pola tima: Kejn, Belingem, Dembele... na klupi

Selektori Didije Dešan i Tomas Tuhel promenili su pola tima za ovaj meč.

U timu Francuske nema standardnih Dinjea, Upamekana, Čuamenija, Dembelea, Barkole...

Tuhel je ostavio na klupi golmana Pikforda, isto kao Orajlija, Stonsa, Andersona, Belingema, Kejna, Gordona, Maduekea...

Stadion: Majami

Sudija: Hezuz Valenzuela Sajez (Venecuela)

Francuska: Manjan - Đusto, Konate, Ernandez, Lakroa - Rabio, Zaire-Emeri, Šerki - Mbape, Olise, Due. Selektor: Didije Dešan

Engleska: Henderson - Konsa, Guehi, Spens, Kvansah - Rajs, Rodžers, Eze - Saka, Rašford, Toni. Selektor: Tomas Tuhel

Autor: A.A.