Deset golova u Majamiju, Englezima bronza na Svetskom prvenstvu: Mbape i Olise rušili rekorde

Fudbalska reprezentacija Engleske osvojila je bronzanu medalju na Mundijalu, pošto je večeras u meču za treće mesto savladala Francusku rezultatom 6:4.

U duelu "kombinovanih" timova Francuzi su bili nezainteresovani u prvih 45 minuta i Englezi su na poluvremenu vodili 4:0.

Deklan Rajs pogodio je u trećem, Ezri Konsa u 18 i Bakajo Saka u 37. i 45+1. minutu.

U nastavku selektor Francuza Didije Dešam napravio je brojne izmene i ekipa je pokazala karakter.

Kilijan Mbape bio je strelac u 48. i 66, a Bredli Barkola u 54. minutu za 4:3.

Potom je Majkl Olise promašio sjajne šanse za izjednačenje, a kazna je stigla sa bele tačke u 87. minutu, a strelac je bio Saka za het-trik.

Na kraju, Usman Dembele je pogodio, a konačnih 6:4 sjajnim golom postavio je Džud Belingem.

Mbape je došao do 10. gola na turniru i vodi na listi strelaca sa dva više od Lionela Mesija.

Ujedno, na večnoj listi, bar na kratko, preskočio je Mesija (22:21).

Olise je zabeležio sedmu asistenciju i nadmašio rekord čuvenog Pelea iz 1970. godine na jednom Mundijalu.

Takođe, 10 golova na jednom meču je najviše od 1982. i duela Mađarska - Salvador 10:1.

U finalu večeras od 21 sat sastaju se Španija - Argentina.

Autor: Marija Radić