Ostoja Mijailović novi predsednik ABA lige!

Mijailović na čelu ABA lige.

Predsednik Košarkaškog kluba Partizan, Ostoja Mijailović, postao je i novi predsednik ABA lige, prenose domaći mediji!

Na skupštini ovog takmičenja su donete brojne odluke, a jedna od njih se tiče upravo i novog predsednika.

Skupština ABA lige je počela u 11, a završena je tek oko 20 časova, pošto su se vodile mnoge teme. Održan je i žreb ABA lige, dok je sada ponovo promenjen sistem. Više neće biti pleojfa, već će se šampion određivati na Fajnal foru, gde će domaćin biti uzvrđen ranije.

Kako je i rečeno, biće 20 ekipa u ABA ligi, onda će se formirati TOP 8 i TOP 12 grupa, posle čega dolaze plejin i plejaut.

Milija Vojinović će ostati na mestu direktora, dok je promena izvesna na mestu predsednika sudijske komisije i komesara za delegiranje.

Kad je reč o predsendniku, Ostoja Mijailović će biti novi prvi čovek ovog takmičenja.

Autor: A.A.