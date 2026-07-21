​VELIKO POVERENJE SVETA: Željko Tanasković ponovo na čelu Međunarodne federacije školskog sporta (ISF)!

Beograd je ove nedelje bio centar svetskog školskog sporta, a Izborna skupština Međunarodne federacije školskog sporta (ISF), održana u velikoj dvorani hotela Crowne Plaza, potvrdila je dominantnu poziciju i ugled koji Srbija ima u ovoj oblasti. Legendarni srpski odbojkaš i proslavljeni sportski radnik Željko Tanasković ponovo je izabran za predsednika ove prestižne svetske organizacije!

​Glavni grad Srbije ugostio je više od 100 delegata sa svih pet kontinenata. Tanasković je u izbornu trku ušao kao jedini kandidat za novi mandat ISF-a, a poverenje mu je ukazano na najlepši mogući način – aklamacijom i višeminutnim gromoglasnim aplauzom prisutnih predstavnika nacionalnih saveza iz celog sveta.

​Pored izbora predsednika, na Skupštini su birana i tri potpredsednika federacije. Za ove funkcije vladalo je veliko interesovanje, pa je usledilo veoma neizvesno glasanje tajnim putem radi utvrđivanja redosleda rukovodstva.

​Nakon prebrojavanja glasova, pobedu je odneo i za prvog potpredsednika izabran Antonio Hora Filjo iz Brazila. Drugi potpredsednik postao je Youssef Belqasmi iz Maroka, dok je treći potpredsednik predstavnik Kine, Teng Lianshuai.

​Značaj ovog događaja za Republiku Srbiju i globalni sport potvrdilo je i prisustvo najviših državnih zvanica.

​Specijalni gost na Izbornoj skupštini bio je predsednik Vlade Srbije dr Đuro Macut, koji se obratio prisutnima, istakavši važnost školskog sporta za zdrav razvoj mladih i budućnost društva u celini. Premijer Macut je srdačno čestitao Željku Tanaskoviću na ubedljivoj pobedi i novom mandatu. U delegaciji Vlade Srbije bili su i zamenik šefa kabineta predsednika Vlade Nebojša Pešić i savetnik za sport predsednika Vlade Branko Jovčić.

​Skupštini su prisustvovali i ministar sporta u Vladi Srbije Zoran Gajić, kao i šef kabineta ministra Jovan Knežević, koji su pruživši punu podršku rukovodstvu ISF-a podvukli značaj kontinuirane saradnje državnih institucija i školskog sporta.

​Nova era i novi izazovi za školski sport

​Reizborom Željka Tanaskovića nastavlja se uspela era modernizacije i razvoja školskog sporta na globalnom planu.

​Pod njegovim vođstvom pokrenut je niz reformi i inovativnih projekata namenjenih promociji zdravog načina života, inkluzije i sportskog duha među školskom omladinom širom planete. Pred Međunarodnom federacijom školskog sporta je period u kom sledi realizacija brojnih novih aktivnosti, takmičenja i programa koji će dodatno učvrstiti ulogu sporta u obrazovno-vaspitnom sistemu širom sveta.

- Kada sam pre nekoliko godina preuzeo vođenje Međunarodne federacije školskog sporta, moj cilj je bio jasan – da deci širom sveta pružimo najbolje moguće uslove, radost takmičenja i prave sportske vrednosti. Danas, kada vidim više od sto delegata sa svih pet kontinenata kako mi jednoglasno pružaju podršku, osećam neopisivu čast, ali i ogromnu odgovornost. Kada vam ceo svet da ovakav vetar u leđa, nema stajanja. Obećavam da ćemo raditi još jače, još posvećenije i da ćemo u godinama pred nama organizovati još više međunarodnih događaja i pokrenuti projekte koji će trajno promeniti školski sport na globalnom nivou. ​Posebno sam ponosan što je Beograd bio domaćin ovako veličanstvenog skupa. Domaćinska atmosfera i nivo organizacije još jednom su pokazali koliko je Srbija cenjena u svetu. Želim od srca da se zahvalim premijeru dr Đuru Macutu i ministru sporta Zoranu Gajiću što su svojim prisustvom uveličali našu Skupštinu i time poslali snažnu poruku koliko naša država vrednuje sport i obrazovanje mladih. Na kraju, posebnu zahvalnost dugujem gradskom sekretaru Nikoli Peniću i Sekretarijatu za sport i omladinu Grada Beograda na nepokolebljivoj i kontinuiranoj podršci koju pružaju razvoju školskog sporta, jer bez takve temeljne baze i sistemske pomoći ne bismo mogli da postižemo ovako velike rezultate na svetskoj sceni - poručio je Željko Tanasković.

Autor: Pink.rs