Zvezda sjajnom igrom krenula ka Ligi šampiona: Crveno-beli demolirali Larn na startu kvalifikacija

Fudbaleri Crvene zvezde pobedom su započeli put ka Ligi šampiona, pošto su u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija kao gosti savladali Larn rezultatom 4:0.

Crvenoj zvezdi su pobedu doneli Bruno Duarte sa dva pogotka, odnosno Vasilije Kostov i Mohamed Čam, koji su postigli po jedan. Brazilac je mrežu šampiona Severne Irske načeo iz penala u 26. minutu, a crveno-beli su se potom raspucali u nastavku.

Kostov je najpre posle fantastičnog poteza Osmana Bukarija duplirao prednost prvaka Srbije u 55. minutu, Duarte je zatim još jednom matirao Roana Fergusona u 67. minutu, a konačan rezultat je postavljen evrogolom Čama pet minuta pre kraja susreta.

Crveno-beli su meč otvorili agresivno, konstantno preteći po desnom boku preko raspoloženog Loizua. Prve ozbiljnije prilike propustili su Ivanić i Duarte, dok je udarac Abu Fanija sa dvadesetak metara u 13. minutu naterao golmana Fergusona na prvu vrhunsku intervenciju. Pritisak gostiju isplatio se u 25. minutu, kada je nakon kornera jedan fudbaler Larna igrao rukom u svom kaznenom prostoru, a rumunski arbitar Rares Vidikan je posle konsultacije VAR tehnologije pokazao na belu tačku. Duarte je bio smiren i rutinski poslao loptu u mrežu za zasluženo vođstvo šampiona Srbije.

Kraj! Crvena zvezda je slavila rezultatom 4:0.

85' – GOOOOOOOOOL! Zvezda vodi 4:0, strelac je Mo Čam. Austrijanac je postigao zaista lep gol, pošto je posle kratke kombinacije nakon kornera gađao dalji ugao i pogodio je.

85' – Katai je šutirao posle prodora, ali je Ferguson odlično intervenisao.

84' – Šutirao je Arnautović iz povoljne pozicije, ali neprecizno.

81' – Poslednju izmenu pravi Dejan Stanković. Arnautović je na terenu umesto Abu Fanija.

80' – Sada je u prilici bio i Abu Fani, ali ni on nije uspeo da se upiše u strelce.

79' – Enem je oprobao udarac, ali je njegov šut odbranio golman Larna.

77' – Bukari je još jednom šutirao, ali Ferguson nije ovog puta bio na mukama.

75' – Čam je šutirao sa ivice kaznenog prostora pod prečku, ali se Ferguson pružio koliko je dugačak i vrhovima prstiju je izbacio loptu u korner.

73' – Katai, Enem i Čam su zamenili Ivanića, Duartea i Kostova.

67' – GOOOOOOOL! Crvena zvezda vodi 3:0, ponovo je Duarte strelac. Veljković je povukao loptu duboko na polovinu Larna, uposlio je Abu Fanija, a ovaj je iz prve proigrao Duartea, koji je preciznim udarcem još jednom spakovao loptu u mrežu Fergusona.

65' – Šutirao je Bukari još jednom u istom minutu, a ovog puta je Ferguson nogom odbranio.

65' – Neverovatan promašaj Bukarija! Brzonogi Ganjanin je primio loptu u kontri, obišao je protivničkog golmana, ali je otišao previše udesno i šutirao je pored gola.

64' – Grejem je lepo proigrao Kosgrova, a ovaj je, srećom po crveno-bele, neprecizno šutirao.

62' – Veljković je šutirao glavom posle kornera Abu Fanija, ali je loptu poslao iznad prečke.

55' – GOOOOOOOOOL! Kostov trese mrežu za 0:2! Bukari je driblingom kao sa Kopakabane izbacio Šona Grejema, zatim nastavio prodor po desnoj strani i onda spojio je Kostova s golom, a mladi vezista je iskoristio taj poklon i duplirao je prednost šampiona Srbije.

51' – Kostov je uputio prvi udarac ka golu Larna u nastavku, ali Ferguson je još jednom izašao kao pobednik.

Počelo je drugo poluvreme, a oba trenera su napravila po jednu promenu. U Zvezdi je Bukari zamenio Loizua, dok je O'Hara na terenu umesto Lastija u domaćem timu.

Poluvreme! Crvena zvezda vodi 1:0.

44' – Abu Fani je šutirao iz velike udaljenosti, a lopta je otišla iznad prečke.

39' – Novi pokušaj crveno-belih. Raspalio je Kostov po lopti sa ivice kaznenog prostora, ali je ona ipak prohujala tik pored stative.

36' – Nije bilo šansi u poslednjih nekoliko minuta, ali se zato borba rasplamsala na sredini terena, gde smo u kratkom periodu videli nekoliko oštrih faulova s obe strane.

29' – Tiknizjan je s desne strane ubacio loptu pred gol Larna, a tamo je Kostov pokušao "štiklom" da duplira prednost srpskog šampiona. Ipak, Ferguson je bio dobro postavljen i rezultat je ostao nepromenjen.

28' – Grejem je pao u kaznenom prostoru Crvene zvezde, a sudija Vidikan mu je pokazao žuti karton zbog simuliranja.

26' – GOOOOOOOL! Bruno Duarte šalje loptu u jednu, Fergusona u drugu stranu i Zvezda vodi 1:0.

25' – Penal za Zvezdu! Jedan od igrača Larna je igrao rukom i posle gledanja VAR-a, rumunski arbitar je pokazao na belu tačku.

20' – Seol pravi veliku glupost i dobija žuti karton zbog šutiranja lopte nakon što je sudija svirao faul. Ovo je detalj koji bi eventualno skupo mogao da košta crveno-bele u nastavku kvalifikacija, ukoliko Korejac bude zbog kartona morao da propusti neki meč.

18' – Novi šut Duartea i nova odbrana Fergusona. Loizu je s desne strane po zemlji poslao loptu na peterac pred golom Larna, odatle je šutirao Duarte, ali je golman domaćih još jednom bio na visini zadatka.

16' – Crveno-beli tražili penal. Gužva u kaznenom prostoru Larna, Duarte je šutirao, Ridli ga je izblokirao i Zvezdini igrači su tražili penal, ali je rumunski sudija Rares Vidikan samo odmahnuo rukom.

13' – Abu Fani je zapretio! Vratio je Seol sa desne strane loptu na nekih 20 metara od gola, tu se našao Abu Fani koji je šutirao iz prve, ali se Ferguson bacio i tako uspeo još jednom da sačuva svoju mrežu.

12' – Duarte se našao na zemlji, pa je meč nakratko prekinut. Ipak, Zvezdin Brazilac se brzo pridigao, pa je utakmica nastavljena.

9' – Evo prve intervencije Fergusona. Duarte je šutirao glavom posle centaršuta s desne strane, ali pravo u golmana Larna.

5' – Ređaju se napadi Crvene zvezde, ali opasnosti po gol Fergusona još nema, iako je sada malo falilo da ga Ivanić stavi na muke. Loizu je centrirao sa desne strane, a Zvezdin kapiten je za delić sekunde zakasnio da glavom skrene loptu ka golu.

Utakmica u Larnu je počela!

Prvak Srbije važi za apsolutnog favorita u ovom dvomeču, ali će tu ulogu morati da opravda na terenu.

Larn i Crvena zvezde se nikada ranije nisu sastali.

Prvak Srbije je četiri puta igrao Ligu šampiona u prethodnih osam sezona.

Šampion Severne Irske je u sezoni 2024/25 igrao u Ligi konferencije.

Autor: A.A.