IMA LI RAZLOGA ZA BRIGU? Operisan Matijas Lesor

Navijači Panatinaikosa mogu da odahnu – Matijas Lesor uskoro će ponovo biti na raspolaganju ekipi. Francuski centar podvrgnut je manjoj hirurškoj intervenciji na laktu, ali situacija nije ozbiljna i ne bi trebalo da utiče na njegove pripreme za novu sezonu.

Kako prenose grčki mediji, Lesor je operisao lakat kako bi rešio manji problem koji ga je duže vreme mučio. Zahvat je obavljen pre desetak dana, a očekuje se da oporavak traje oko dve nedelje.

To znači da nema razloga za zabrinutost u redovima atinskog kluba, jer bi jedan od ključnih igrača Panatinaikosa trebalo uskoro da se priključi punom trenažnom procesu.

Lesor je jedan od stubova ekipe koja će naredne sezone imati ogromne ambicije. Panatinaikos je ovog leta napravio ozbiljnu rekonstrukciju tima, a dolazak Željka Obradovića na klupu dodatno je podigao očekivanja navijača.

Grčki velikan već je doveo velika pojačanja, među kojima su Geršon Jabusele, Branko Badio, Mustafa Fal i Isak Bonga. U takvom projektu Lesor ima veoma važnu ulogu. Francuz je prethodnih sezona bio jedan od najboljih centara u Evropi, poznat po energiji, borbenosti i dominaciji u reketu.

Njegov povratak na teren očekuje se za nekoliko dana, a stručni štab Panatinaikosa veruje da će spreman dočekati početak nove takmičarske godine.

Autor: S.M.