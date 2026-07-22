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ODLOŽEN MEČ SUPERLIGE: Evropa pomerila utakmicu Radničkog i Železničara zbog istorijskih obaveza Pančevaca

Izvor: Pink.rs/B92, Foto: Pixabay.com ||

Utakmica drugog kola Superlige Srbije između fudbalera Radničkog iz Kragujevca i Železničara zvanično je odložena zbog obaveza kluba iz Pančeva u evropskim takmičenjima, saopštila je Zajednica SLS. Meč je trebalo da se igra 26. jula u Kragujevcu.

– Na zahtev Železničara, a u skladu sa propozicijama takmičenja, odložen je meč predstojećeg drugog kola Superlige Srbije između Radničkog i Železničara. Odluka o odlaganju je doneta u interesu srpskog fudbala, jer se Železničar trenutno takmiči u kvalifikacijama za Ligu konferencije – navodi se na sajtu takmičenja.

Železničar večeras u Pančevu dočekuje Bragu u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, dok je revanš meč u Portugaliji na programu 30. jula.

Autor: D.S.

#Liga konferencije

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