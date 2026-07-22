Dolazak svetske, evropske i ruske šampionke Galine Maslovskaje u Srbiju i Republiku Srpsku predstavlja nastavak jačanja sportskih veza srpskog i ruskog naroda, ali i potvrdu da podrška koju su ruski sportisti dobijali iz Srbije i Republike Srpske nije zaboravljena.

Maslovskaja je tokom boravka poručila da ruski sportisti posebno cijene podršku koju su dobijali u periodu kada su bili suočeni sa brojnim ograničenjima na međunarodnoj sportskoj sceni.

„Moj dolazak u Srbiju i Republiku Srpsku predstavlja veliki korak u jačanju sportske saradnje naših naroda. Srbija i Republika Srpska nisu zaboravile ruske sportiste u vremenu kada su bili suočeni sa brojnim ograničenjima na međunarodnoj sceni i to ruski sportisti duboko cene.

Posebnu zahvalnost želim da uputim Vladimiru Kuvalji, koji je ostao dosljedan uverenju da sport mora biti iznad politike. Njegova odluka da se nakon pobede Marije Letajeve na Svetskom prvenstvu u Istočnom Sarajevu intonira himna Ruske Federacije bila je snažna poruka da sport treba da spaja ljude, a ne da ih razdvaja. Gospodin Kuvalja je ruski heroj i takav status ima na svim nivoima naše zemlje.

Vladimira poznajem od 2022. godine, kada smo se upoznali u Rusiji. Od tada smo ostali u kontaktu. Velika mi je čast što je bio moj domaćin tokom boravka u Srbiji i Republici Srpskoj“, izjavila je Maslovskaja.

Kuvalja je istakao da posjeta jedne od najuspješnijih ruskih sportistkinja predstavlja priznanje Republici Srpskoj i njenom odnosu prema ruskim sportistima.

„Dolazak Galine Maslovskaje pokazuje da ruski sportisti nisu zaboravili Republiku Srpsku, koja je u najtežim trenucima stala uz njih.

Od prvog dana zalažem se da sport bude iznad politike i vjerujem da svjetski sport nije potpun bez ruskih sportista. Poseta Galine Maslovskaje veliko je priznanje za Republiku Srpsku i potvrda da se iskreno prijateljstvo, doslednost i principijelnost prepoznaju i poštuju“, naglasio je Kuvalja.

On je naglasio i značaj institucionalne podrške koju Republika Srpska pruža razvoju međunarodne saradnje.

„Posebnu zahvalnost dugujemo predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, koji je svojim angažmanom doprinio jačanju međunarodnog ugleda Republike Srpske. Na nama je bilo da tu saradnju nastavimo i razvijamo kroz sport.

Prema navodima redakcije, Vladimir Kuvalja je za doprinos razvoju sportske saradnje i zalaganje da sport ostane iznad političkih podjela odlikovan Ordenom prijateljstva Ruske Federacije, koji mu je dodijeljen ukazom predsjednika Ruske Federacije Vladimira Vladimiroviča Putina.

Reč je o visokom državnom priznanju Ruske Federacije koje se dodeljuje i stranim državljanima za značajan doprinos jačanju prijateljstva, saradnje i međusobnog razumevanja među narodima.