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UMRLA MAJKA DRAGANA STOJKOVIĆA PIKSIJA: Tuga u domu bivšeg selektora Srbije, oglasio se emotivnom porukom

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Nekadašnji selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, podelio je tužne vesti na svom Instagram profilu, objavivši da mu je u 86. godini preminula majka.

Legenda našeg fudbala i bivši kormilar "orlova" oglasio se na društvenim mrežama kako bi se oprostio od voljene majke i obavestio javnost o velikom gubitku koji je pogodio njegovu porodicu.

- Draga moja majko, neka ti je večna slava i počivaj u miru - napisao je Piksi.

Foto: Instagram.com/Dragan Stojković

Piksijeva majka napustila je ovaj svet u utorak, u 86. godini.

Autor: Marija Radić

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