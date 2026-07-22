UMRLA MAJKA DRAGANA STOJKOVIĆA PIKSIJA: Tuga u domu bivšeg selektora Srbije, oglasio se emotivnom porukom

Nekadašnji selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, podelio je tužne vesti na svom Instagram profilu, objavivši da mu je u 86. godini preminula majka.

Legenda našeg fudbala i bivši kormilar "orlova" oglasio se na društvenim mrežama kako bi se oprostio od voljene majke i obavestio javnost o velikom gubitku koji je pogodio njegovu porodicu.

- Draga moja majko, neka ti je večna slava i počivaj u miru - napisao je Piksi.

Piksijeva majka napustila je ovaj svet u utorak, u 86. godini.

Autor: Marija Radić