Veliki OBRT posle transfera Kazemira: Inter Majami mogao bi skupo da plati OVAJ POTEZ

Kazemiro (34), nekadašnji as Real Madrida i Mančester junajteda, potpisao je za Inter Majami, gde će deliti svlačionicu sa Lionelom Mesijem i Luisom Suarezom, ali je njegov dolazak odmah stavljen pod lupu.

MLS je pokrenuo istragu zbog sumnje da je klub prekršio pravila tokom pregovora.

U centru skandala nalazi se LA Galaksi, koji je podneo prijavu protiv kluba sa Floride zbog navodnih nedozvoljenih kontakata sa brazilskim vezistom. Problem je nastao jer je Galaksi imao tzv. pravo prvenstva za pregovore sa Kazemirom, poznato kao "discovery rights".

Prema pravilima MLS lige, klub koji poseduje ta prava mora da bude prvi koji može da pregovara sa igračem koji dolazi u ligu, osim ako drugi klub prethodno ne postigne dogovor o preuzimanju tih prava. Upravo se sada proverava da li je Inter Majami kontaktirao Kazemira pre nego što je rešio pitanje sa Galaksijem.

"Major League Soccer istražuje optužbe za nedozvoljene pregovore protiv Inter Majamija. Liga prikuplja sve relevantne informacije i neće davati dodatne komentare dok istraga ne bude završena", saopštila je MLS.

Interesantno je da su dva kluba u međuvremenu ipak postigla dogovor oko prava na Kazemira, ali će detalji tog sporazuma biti poznati tek nakon završetka istrage.

Mesi dobio još jednog šampiona

Kazemiro u Majami stiže kao veliko ime svetskog fudbala. Brazilac je tokom karijere osvojio čak pet titula Lige šampiona sa Real Madridom, bio jedan od najboljih defanzivnih vezista sveta, a poslednje godine proveo je u Mančester junajtedu.

U Majamiju veruju da su dobili pravog lidera.

"On je pobednik koji je osvojio sve što se može osvojiti. Njegovo iskustvo, mentalitet i kvalitet savršeno se uklapaju u ono što gradimo", poručio je vlasnik kluba Horhe Mas.

Međutim, umesto prvog treninga sa Mesijem i saigračima, Kazemiro je sada u centru nove MLS drame.

Ako se utvrdi da je Inter Majami prekršio pravila, klub bi mogao da bude kažnjen, mada MLS još nije objavio moguće sankcije.

Autor: Iva Besarabić