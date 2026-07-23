Ivan Todorov potpredsednik Evropske džudo unije posetio je Akademski džudo klub Hvar - Jelsa gde je održao radni sastanak s njegovim predstavnicima.

Ivan Todorov nekada i sam trofejni džudista tokom posete ovom uspešnom sportskom kolektivu susreo se i sa s svojim dugogodišnjim prijateljima i nekadašnjim reprezentativnim kolegama, Jovanom Pejčićem, Davorom Vukorepom i Renatom Šćulcem, s kojima je evocirao uspomene iz zajedničkih takmičarskih dana.

Ivan Todorov potpredsednik Evropske džudo unije posetio je Sportsku dvoranu Pelinje u kojoj će se ove godine održati 3. Evropski veteranski kup na Hvaru, nakon čega je potpredsednik Ivan Todorov prisustvovao treningu Akademskog džudo kluba Hvar-Jelsa gde se upoznao s radom trenera i mladih džudista.

Ivan Todorov potpredsednik Evropske džudo unije je posle obilaska izrazio veliko zadovoljstvo organizacijom i kvalitetom rada kluba, posebno istaknuvši predanost razvoju džudoa među decom i mladima. Posebno je pohvalio rad trenerskog tima koji čine Marko Baban, Goran Krstinić i Muhamed Halilčević, i tom prilikom je istakao njihov trenerski doprinos razvoju mladih džudista ali i kontinuiranom napretku kluba. Todorov je tom prilikom ponudio saradnju i podršku Evropske džudo unije u budućim projektima kluba kao i za organizaciju međunarodnih takmičenja.

Todorov je posebno pohvalio izvrsnu saradnju Akademskog judo kluba Hvar-Jelsa s lokalnom samoupravom, istaknuvši zajednički angažman Grada Hvara i Opštine Jelsa, koji su iskazali spremnost za nastavak podrške u organizaciji Evropskog veteranskog kupa kao i drugih značajnih sportskih događanja. Sastanku je prisustvovao i Paolo Potočnjak, predstavnik gradonačelnika grada Hvara.

Sastanku sa Ivanom Todorovim potpredsednikom Evropske džudo unije prisustvovali su i predstavnici Akademskog džudo kluba Hvar i Akademskog džudo kluba Jelsa, predvođeno predsednicima Ilijom Ćaletom i Markom Matkovićem, koji su razgovarali o daljnjem razvoju džudoa na ostrvu Hvar, jačanju međunarodne saradnje te uspešnoj organizaciji predstojećeg 3. Evropskog veteranskog kupa.

Treba imati u vidu da su zahvaljujući viziji Renata Šćulca i njegovom predanom radu i entuzijazmu postavljeni temelji na kojima danas deluju Akademski džudo klubovi Hvar i Jelsa. Šćulac je rodonačelnik džudoa na Hvaru i zaslužan je za brojne generacije mladih džudista a samim tim i za sve današnje uspehe, kao i organizaciju velikih međunarodnih takmičenja na Hvaru.

Poseta Ivana Todorova potpredsednika EJU predstavlja veliko priznanje dugogodišnjem radu svih koji su gradili hvarski džudo – od njegovog rodonačelnika Renata Šćulca do današnjih trenera, sportista i klupskog vođstva – kao i dodatni podsticaj za nastavak razvoja džudoa i organizaciju vrhunskih međunarodnih sportskih manifestacija na ostrvu Hvaru.

Autor: S.M.