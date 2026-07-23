Meridianbet uz UFC Fight Night: Decenija verovanja u srpski MMA krunisana spektaklom

Meridianbet je zvanični sponzor UFC Fight Night spektakla u Beogradu! Dolazak najveće svetske MMA organizacije 1. avgusta lansirao je Srbiju u sam centar svetske sportske scene, a vodeći regionalni brend potvrdio je svoje učešće u ovom istorijskom događaju.

Za Meridianbet, ulazak UFC-a u beogradski oktagon ima poseban značaj — to jeprirodna kruna punih 10 godina neprekidnog ulaganja u razvoj domaćeg iregionalnog MMA sporta.

Tradicija koja stvara šampione

Iako je sam dolazak UFC-a rezultat globalne ekspanzije mešovitih borilačkih veština, Meridianbet je teren u Srbiji pripremao čitavu deceniju. U vremenima kada je MMA u regionu tek krčio put do medijske pažnje i šire publike, ova kompanija je među prvima prepoznala potencijal domaćih boraca i pružila im neophodnu podršku.

Kroz sponzorstva lokalnih turnira, finansiranje trenažnih procesa i direktnu pomoć borcima na njihovom putu ka svetskim arenama, Meridianbet je postao sinonim za stabilnost regionalne borilačke scene. Zato je sponzorstvo beogradskog UFC-a bio jedini prirodan korak napred.

„Dolazak UFC Fight Night-a u Beograd je istorijski trenutak za naš sport i potvrda da je Srbija izrasla u ozbiljnu borilačku silu. Već deceniju verujemo u naše borce — i onda kada MMA nije bio u centru pažnje. Ponosni smo što smo tokom svih ovih godina gradili put do ovog momenta, kada se u Beogradu traži karta više za najveći svetski spektakl“, poručuju iz menadžmenta kompanije Meridianbet.

Ekskluzivan doživljaj za prave ljubitelje borbi

Kao brend koji duboko razume borilačku zajednicu, Meridianbet za predstojeći događaj priprema poseban program za navijače. Uz ekskluzivne UFC kvote i specijalne promocije za klađenje, ljubitelje MMA očekuje vrhunsko iskustvo i niz iznenađenja na online platformama.

Sponzorstvo UFC Fight Night-a još jednom dokazuje dugoročnu viziju kompanije: podrška sportu za Meridianbet nije prolazni trend, već desetogodišnja tradicija koja nastavlja da piše istoriju domaće borilačke scene.

O kompaniji Meridianbet

Kompanija Meridianbet osnovana je u Srbiji 2001. godine, a danas posluje u preko 25 regulisanih tržišta širom sveta, kao deo kompanije Meridian Holdings čijim se akcijama trguje na njujorškoj berzi (NASDAQ: MRDN). Više informacija na www.meridian-holdings.com.

Autor: S.M.