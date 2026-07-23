Atletiko Madrid u Beogradu u avgustu! NIKA CUP 2026 okuplja mlade fudbalere iz Španije, Holandije, Belgije, Grčke, regiona i Srbije

Beograd će ovog avgusta biti domaćin velikog međunarodnog fudbalskog događaja za mlade - NIKA CUP 2026, a najnovija potvrda dolaska stiže iz Španije: na turniru će učestvovati i Atletiko Madrid, jedan od najpoznatijih evropskih klubova.

Dolazak Atletiko Madrida predstavlja značajnu potvrdu kvaliteta i ambicije NIKA CUP-a, posebno imajući u vidu da u Beograd stiže klub iz zemlje aktuelnog svetskog prvaka, čija fudbalska škola danas predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola modernog evropskog fudbala. Turnir već u svom prvom izdanju okuplja veliki broj renomiranih klubova iz Srbije, regiona i Evrope, a za mlade fudbalere iz generacija 2014. i 2015. biće to prilika da se takmiče u međunarodnom okruženju, odmere snage sa vršnjacima iz različitih fudbalskih škola i dožive iskustvo koje prevazilazi okvire domaćih takmičenja.

„Dolazak kluba kakav je Atletiko Madrid za nas je velika potvrda da je ideja NIKA CUP-a prepoznata i van granica Srbije. Naš cilj je da deci omogućimo da igraju protiv kvalitetnih ekipa iz različitih zemalja, da uče, napreduju i steknu iskustvo koje će pamtiti. Ulaganje u omladinski sport je ulaganje u decu, zajednicu i budućnost fudbala, i zato želimo da NIKA CUP iz godine u godinu raste kao turnir na koji se klubovi rado vraćaju“, izjavio je Darko Filipović, predsednik FK T6 Nika.

Pored Atletiko Madrida, učešće na turniru potvrđuju i brojni klubovi iz Evrope i regiona. Iz Holandije dolazi Ajaks, iz Belgije Klub Briž, dok će Grčku predstavljati AEK i Panatinaikos.

Snažan regionalni karakter turniru daju i klubovi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Rumunije i Mađarske. Među učesnicima su Sarajevo, Borac Banja Luka i OFK Lauš iz Bosne i Hercegovine, Rijeka i Kustošija iz Hrvatske, Budućnost Podgorica iz Crne Gore, kao i rumunski klubovi Argeș, ŠF Sport Kids Drobeta i Nana Juniors, dok iz Mađarske dolazi DEAC Debrecin.

Posebno važan deo turnira biće i veliki broj domaćih klubova. Srbiju će predstavljati Crvena zvezda, Partizan, Čukarički, OFK Beograd, Vojvodina, Spartak Subotica, Voždovac, Grafičar, Jedinstvo Ub, Zemun, Radnički O, Jedinstvo Surčin, Proleter Zrenjanin, Radnik Surdulica, PKB, ŠF Despot, Budućnost Niš, Budućnost Dobanovci, Srem Jakovo, Astronauti, Žinga, Atletiko Niš i Dinamo Pančevo.

Ovako široka lista učesnika potvrđuje da NIKA CUP već u prvom izdanju prerasta u ozbiljan međunarodni omladinski turnir. Za decu, ovo nije samo prilika da igraju protiv velikih klubova, već i da osete drugačije stilove fudbala, upoznaju vršnjake iz drugih zemalja, razvijaju sportski karakter i steknu iskustvo koje je važno za njihov dalji fudbalski i lični razvoj.

Svečano otvaranje turnira planirano je za četvrtak, 20. avgust, dok će generacija 2014. godište igrati od 21. do 23. avgusta, a generacija 2015. godište od 28. do 30. avgusta.

Autor: S.M.