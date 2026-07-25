Mladi Srbin zarađivaće više od Lebrona! Kralj pristao na 'siću' zbog poslednjeg napada na titulu!

Lebron se odrekao desetina miliona zbog titule! U Filadelfiji će imati jednu od najmanjih plata u karijeri, manju i od mladog Srbina!

Lebron Džejms je šokirao NBA svet odlukom da karijeru nastavi u Filadelfiji, ali još više je iznenadio iznos ugovora koji je prihvatio.

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena potpisao je dvogodišnji ugovor vredan osam miliona dolara, što znači da će u narednoj sezoni zaraditi oko četiri miliona dolara. To je ogroman pad u odnosu na prošlu sezonu, kada je u Los Anđeles Lejkersima inkasirao oko 50 miliona dolara. Lebron je jasno poručio da mu novac više nije prioritet, već da želi još jedan napad na šampionski prsten.

Iako je reč o veteranskom minimumu za igrača njegovog staža, plata je gotovo neverovatna kada se uporedi sa onim što su najveće NBA zvezde navikle da zarađuju. Prema pisanju američkog Wall Street Journala, sa ovim ugovorom Lebron će biti tek oko 317. najplaćeniji igrač lige, što je nezamislivo za čoveka koji je decenijama bio među finansijski najmoćnijim sportistima sveta.

A tu dolazi i podatak koji će posebno zainteresovati ljubitelje košarke u Srbiji. Milan Momčilović, talentovani košarkaš srpskog porekla koji će naredne sezone igrati za Kentaki, prema američkim izvorima zaradiće oko šest miliona dolara kroz NIL ugovor, odnosno približno dva miliona više nego Lebron Džejms u Filadelfiji.

Lebronova odluka nema finansijsku pozadinu. Sa više od pola milijarde dolara zarađenih samo od NBA ugovora tokom karijere, "Kralj" je ovog puta izabrao da žrtvuje desetine miliona kako bi Filadelfija imala dovoljno prostora u budžetu da okupi tim sposoban za osvajanje titule.

Autor: D.B.