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ŠAHOVSKI SAVEZ SRBIJE NOMINOVAN ZA FIDE NAGRADU ZA NAJBOLJU FEDERACIJU

Izvor: Pink.rs, Foto: Šahovski savez Srbije ||

Šahovski savez Srbije ušao je u uži izbor za FIDE nagradu za izuzetnost u kategoriji - najbolja federacija.

Ove nagrade novi su dvogodišnji program nagrađivanja koji je 2026. godine ustanovila Međunarodna šahovska federacija kako bi odala priznanje izuzetnim dostignućima, pojedincima, događajima, timovima, savezima i inicijativama širom globalne šahovske zajednice.

Dodeljuju se u 11 kategorija (najbolji šahista, najbolja šahistkinja, najbolji tim....) od kojih svaka sadrži po deset nominovanih kandidata koje je odabrao Žiri za FIDE nagrade za izuzetnost.

Foto: Šahovski savez Srbije

Pored Srbije za nagradu u ovoj kategoriji nominovane su i federacije Kine,Indije, Uzbekistana, Italije, Kolumbije, Kenije, Gruzije, Kazahstana i Turske.

Svečana dodela održaće se u septembru 2026. godine u Samarkandu, tokom 46. Šahovske olimpijade FIDE.

Autor: A.A.

#FIDE

#Šahovski savez Srbije

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