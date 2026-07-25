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Poginuo fudbaler koji je ostavio veliki trag u komšiluku, bio im je jedan od najboljih igrača

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Bivši reprezentativac Malija i nekadašnji fudbaler hrvatske Istre 1961, Kalilu Traore, poginuo je u saobraćajnoj nesreći u petak, 24. jula, u 38. godini života, prenose lokalni mediji.

Vest o njegovoj preranoj smrti pogodila je fudbalsku javnost, a posebno navijače u Puli, gde je Traore ostavio dubok trag i ostao upamćen kao jedan od najboljih igrača u istoriji kluba.

Traore je tokom reprezentativne karijere za Mali odigrao 17 utakmica i postigao jedan pogodak. Bio je deo generacije koja je 2013. godine osvojila bronzanu medalju na Afričkom kupu nacija.

Hrvatskoj javnosti postao je poznat tokom perioda u Istri 1961, čiji je dres nosio od 2008. do 2010. godine. U Pulu je stigao iz marokanskog Vidada, a vrlo brzo je oduševio navijače svojim tehničkim kvalitetima, odličnim pregledom igre i snažnim udarcem.

Posebno se izdvojio u sezoni 2008/09, kada je sa devet postignutih golova bio najbolji strelac ekipe i jedan od najzaslužnijih za povratak Istre u najviši rang hrvatskog fudbala. Od tada klub iz Pule više nije ispadao iz elitnog ranga.

U dresu Istre, Traore je ukupno odigrao 52 prvenstvene utakmice i postigao 14 pogodaka, čime je stekao status jednog od najvažnijih fudbalera u istoriji kluba.

Posle dve uspešne sezone u Hrvatskoj, karijeru je nastavio u danskom Odenseu, a 2012. godine prešao je u francuski Sošo. Upravo u tom klubu završio je profesionalnu karijeru 2014. godine, sa samo 27 godina.

Autor: S.M.

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