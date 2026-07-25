Poginuo fudbaler koji je ostavio veliki trag u komšiluku, bio im je jedan od najboljih igrača

Bivši reprezentativac Malija i nekadašnji fudbaler hrvatske Istre 1961, Kalilu Traore, poginuo je u saobraćajnoj nesreći u petak, 24. jula, u 38. godini života, prenose lokalni mediji.

Vest o njegovoj preranoj smrti pogodila je fudbalsku javnost, a posebno navijače u Puli, gde je Traore ostavio dubok trag i ostao upamćen kao jedan od najboljih igrača u istoriji kluba.

Traore je tokom reprezentativne karijere za Mali odigrao 17 utakmica i postigao jedan pogodak. Bio je deo generacije koja je 2013. godine osvojila bronzanu medalju na Afričkom kupu nacija.

Toutes nos condoléances à la famille de Kalilou Mohamed Traore décédé dans un accident de la circulation 💐🌹



Kalilou Traore nous a fait vibrer lors de la CAN 2013 sans oublier sa masterclass dans la victoire contre l’Algérie en 2012 🥹



Qu’Allah t’accueille dans son vaste… pic.twitter.com/dWxD7MW78v — Les Aigles Du Mali 🇲🇱🦅 (@AiglesDuMali_) 25. јул 2026.

Hrvatskoj javnosti postao je poznat tokom perioda u Istri 1961, čiji je dres nosio od 2008. do 2010. godine. U Pulu je stigao iz marokanskog Vidada, a vrlo brzo je oduševio navijače svojim tehničkim kvalitetima, odličnim pregledom igre i snažnim udarcem.

Posebno se izdvojio u sezoni 2008/09, kada je sa devet postignutih golova bio najbolji strelac ekipe i jedan od najzaslužnijih za povratak Istre u najviši rang hrvatskog fudbala. Od tada klub iz Pule više nije ispadao iz elitnog ranga.

U dresu Istre, Traore je ukupno odigrao 52 prvenstvene utakmice i postigao 14 pogodaka, čime je stekao status jednog od najvažnijih fudbalera u istoriji kluba.

Posle dve uspešne sezone u Hrvatskoj, karijeru je nastavio u danskom Odenseu, a 2012. godine prešao je u francuski Sošo. Upravo u tom klubu završio je profesionalnu karijeru 2014. godine, sa samo 27 godina.

Autor: S.M.