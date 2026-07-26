Pojavio se na NEOČEKIVANOM MESTU! Lionel Mesi PRVI PUT U JAVNOSTI nakon finala Svetskog prvenstva: Pogledajte kako su Argentinci reagovali (VIDEO)

Kapiten reprezentacije Argentine Lionel Mesi pojavio se prvi put u javnosti po završetku Mundijala.

Argentina je poražena od Španije u finalu, čime je ostala bez šansi da osvoji četvrtu titulu.

Mesi je finale završio u suzama, a još uvek nije poznato da li se oprostio od nacionalnog dresa.

🚨🚨| Leo Messi seen for the first time in public since the World Cup Final loss. 👋 pic.twitter.com/lFUlmimPdw — CentreGoals. (@centregoals) 25. јул 2026.

I sedam dana kasnije, jedan od najboljih fudbalera svih vremena pojavio se na neočekivanom mestu. U društvu sina Matea pratio je utakmicu četvrtog ranga u Argentini između Leonesa iz Rosarija i Central Kordobe.

Mesi je bio prilično raspoložen, a kada su ga "snimili" navijači su ga pozdravili gromoglasnim aplauzom i ovacijama.

Autor: Iva Besarabić