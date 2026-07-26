Pojavio se na NEOČEKIVANOM MESTU! Lionel Mesi PRVI PUT U JAVNOSTI nakon finala Svetskog prvenstva: Pogledajte kako su Argentinci reagovali (VIDEO)

Kapiten reprezentacije Argentine Lionel Mesi pojavio se prvi put u javnosti po završetku Mundijala.
Argentina je poražena od Španije u finalu, čime je ostala bez šansi da osvoji četvrtu titulu.
Mesi je finale završio u suzama, a još uvek nije poznato da li se oprostio od nacionalnog dresa.
🚨🚨| Leo Messi seen for the first time in public since the World Cup Final loss. 👋 pic.twitter.com/lFUlmimPdw— CentreGoals. (@centregoals) 25. јул 2026.
I sedam dana kasnije, jedan od najboljih fudbalera svih vremena pojavio se na neočekivanom mestu. U društvu sina Matea pratio je utakmicu četvrtog ranga u Argentini između Leonesa iz Rosarija i Central Kordobe.
Mesi je bio prilično raspoložen, a kada su ga "snimili" navijači su ga pozdravili gromoglasnim aplauzom i ovacijama.
Autor: Iva Besarabić