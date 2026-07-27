Tužne vesti iz Zvezde: Umro Slobodan Subotić (42)

Veoma tužne vesti dolaze iz Crvene zvezde, pošto se oglasio ragbi klub crveno-belih, koji je obavestio da je preminuo Slobodan Subotić, nekadašnji igrač ovog kluba iz prestonice Republike Srbije. On je prerano napustio ovaj svet.

Saopštenje Crvene zvezde prenosimo u celosti.

- Sa velikom tugom obaveštavamo sportsku javnost, naše prijatelje i članove kluba da nas je prerano napustio naš saigrač i prijatelj Slobodan Subotić.

- Pamtićemo ga po borbenosti, odanosti timu, sportskom duhu i prijateljstvu koje je nesebično delio sa svima nama. Njegov doprinos Ragbi 13 klubu Crvena zvezda i uspomene koje je ostavio zauvek će ostati deo naše klupske porodice. Crveno-beli dres nosio je od 2009 do 2013 godine. U ime svih članova Ragbi 13 kluba Crvena zvezda izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su ga voleli. Počivaj u miru. Vreme i mesto sahrane biće nakadno objavljeni - stoji u saopštenju crveno-belih.

Autor: Marija Radić