Horor u porodici! Sin poznatog trenera upucao majku, policija ga odmah privela

Sin poznatog NFL trenera Erika Bijenijemija uhapšen je u američkoj saveznoj državi Virdžinija nakon što je prema navodima policije, iz vatrenog oružja pucao na svoju majku Miju Bijenijemi.

Policija je reagovala kasno u nedelju uveče nakon prijave pucnjave u kući u gradu Ešburn. Na licu mesta pronađena je 57-godišnja Mija Bijenijemi sa više prostrelnih rana, nakon čega je hitno prevezena u bolnicu, prenosi CNN.

Prema informacijama nadležnih službi, ona je nakon ukazane pomoći u stabilnom stanju.

Policija je ubrzo pronašla i uhapsila Elajdžu Zajona Bijenijemija, koji se tereti za krivično delo i korišćenje vatrenog oružja tokom izvršenja nedozvoljene radnje. On se trenutno nalazi u pritvoru, dok istraga slučaja traje.

Za to vreme, Erik Bijenijemi, pomoćni trener Kanzas siti Čifsa, bio je sa ekipom na pripremama u Sent Džozefu u saveznoj državi Misuri. On nije prisustvovao treningu održanom u ponedeljak.

Iz redova Kanzas siti Čifsa potvrdili su da je klub upoznat sa situacijom u porodici svog trenera, ali nisu želeli da iznose dodatne detalje.

- Klub je obavešten o incidentu koji se dogodio u Bijenijemijevoj porodici. Zbog poštovanja prema njihovoj privatnosti, nećemo komentarisati ništa u ovom trenutku. Naše misli su uz njih - rekao je PR Kaznas siti Čifsa medijima.

Prema informacijama nadležnih službi, ona je nakon ukazane pomoći u stabilnom stanju.

Policija je ubrzo pronašla i uhapsila Elajdžu Zajona Bijenijemija, koji se tereti za krivično delo i korišćenje vatrenog oružja tokom izvršenja nedozvoljene radnje. On se trenutno nalazi u pritvoru, dok istraga slučaja traje.

Za to vreme, Erik Bijenijemi, pomoćni trener Kanzas siti Čifsa, bio je sa ekipom na pripremama u Sent Džozefu u saveznoj državi Misuri. On nije prisustvovao treningu održanom u ponedeljak.

Iz redova Kanzas siti Čifsa potvrdili su da je klub upoznat sa situacijom u porodici svog trenera, ali nisu želeli da iznose dodatne detalje.

- Klub je obavešten o incidentu koji se dogodio u Bijenijemijevoj porodici. Zbog poštovanja prema njihovoj privatnosti, nećemo komentarisati ništa u ovom trenutku. Naše misli su uz njih - rekao je PR Kaznas siti Čifsa medijima.

Autor: A.A.