Teniski svet u neverici: Legenda izgovorila ono što niko nije očekivao o Alkarazu

Povratak Karlosa Alkarasa na teren i dalje je neizvestan, a sve su glasnije procene da bi španski teniser mogao da propusti i poslednji grend slem sezone - Ju Es open.

Treći teniser sveta je van terena već tri meseca zbog povrede zgloba na startu turnira u Barseloni. Propustio je masterse u Madridu i Rimu, Rolan Garos, Kvins i Vimbldon. Ali, prema nekim najavama trebao bi da učestvuje na mastersu u Sinsinatiju.

Ipak, Greg Rusedski, nekadašnji četvrti teniser sveta i finalista Ju-Es opena, koji smatra da oporavak dvostrukog grend slem šampiona ne ide željenim tokom.

- Na osnovu onoga što sam video na snimku koji je nedavno objavio, nisam siguran da će Karlos moći da igra u Sinsinatiju za dve nedelje. Ako propusti taj masters, vrlo verovatno neće igrati ni na Ju-Es openu - rekao je Rusedski za Tennis365.

Bivši britanski teniser veruje da Alkaraz neće rizikovati povratak ukoliko ne bude potpuno spreman.

- Ako se ne pojavi u Sinsinatiju, neće igrati ni na Ju-Es openu. To bi moglo da znači još dužu pauzu, možda čak i do kraja sezone. Jedno je sigurno - ne sme da žuri. Nisam optimista, ali Alkaraz je potreban tenisu i iskreno se nadam da će se uspešno oporaviti i uskoro vratiti na teren - jasan je bio Rusedski.

Alkaraz se povredio na početku sezone na šljaci. Španac je tek nedavno počeo postepeno da trenira desnom rukom, ali uz veliki oprez, dok je u međuvremenu već otkazao učešće na mastersu u Montrealu. Sledeći turnir u planu trebalo bi da bude Masters u Sinsinatiju, koji predstavlja idealnu pripremu za grend slem u Njujorku.

- Ne zaboravite da se na Flašing Medouzu igra na tri dobijena seta. Pre toga mora da proveri kako zglob reaguje u kraćim mečevima, a Sinsinati je pravo mesto za takav test. Tek ako sve bude u redu, može da razmišlja o nastupu u Njujorku.

Autor: S.M.