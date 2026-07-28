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Crvena zvezda apelovala na navijače: Bez pirotehnike na meču sa Larnom

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Fudbalski klub Crvena zvezda apelovao je danas na navijače da ne upotrebljavaju pirotehniku i da se ponašaju fer, sportski i odgovorno na revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Larna.

Utakmica između Crvene zvezde i Larna biće odigrana sutra od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić".

"Klub obaveštava navijače i kompletnu zvezdašku javnost da se Crvena zvezda nalazi pod uslovnom kaznom UEFA i apeluje da se na predstojećoj utakmici svi prisutni na stadionu ponašaju fer, sportski i odgovorno. Utakmica između Crvene zvezde i Larna će biti praćena od strane predstavnika evropske kuće fudbala, jer se Crvena zvezda nalazi pod uslovnom kaznom do decembra 2026. godine zbog upotrebe pirotehničkih sredstava", navodi se na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.

"Molimo sve zvezdaše koji će prisustvovati predstojećoj utakmici da ne koriste pirotehnička sredstva. Posledice eventualnog kršenja pravila mogu biti veoma štetne po klub i naše navijače, a mogu uključivati i delimično zatvaranje stadiona", dodaje se u saopštenju.

Crvena zvezda je u prvoj utakmici, koja je odigrana 21. jula u Larnu, slavila sa 4:0.

Autor: D.S.

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