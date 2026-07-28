ALARM U MANČESTERU! Rodri morao na operaciju, oglasio se Siti

Fudbalski klub Mančester siti saopštio je da je španski igrač Rodri uspešno podvrgnut manjoj operaciji leđa.

"Vezni fudbaler je već neko vreme osećao nelagodnost, ali je sada prošao kroz proceduru kako bi rešio ovaj problem i odmah će započeti kraći period rehabilitacije", naveo je Siti.

Vremenski okvir za njegov povratak na teren još nije utvrđen.

Rodri, koji ima još godinu dana ugovora, intenzivno se povezuje sa prelaskom u Real Madrid nakon što je ovog meseca vodio Španiju do titule na Svetskom prvenstvu. Proglašen je i za najboljeg igrača turnira.

Njegove prethodne dve sezone bile su u velikoj meri poremećene povredama, a propustio je i veći deo Sitijeve sezone 2024/25. zbog pokidanog prednjeg ukrštenog ligamenta.

Siti se sastaje sa Arsenalom u Komjuniti šildu 16. avgusta, pre nego što 23. avgusta započne sezonu u Premijer ligi utakmicom protiv Bornmuta.

Autor: A.A.