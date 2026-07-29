Pukla petarda na Marakani: Zvezda pregazila Larn, sad je bliže Ligi šampiona (FOTO)

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su večeras u revanšu drugog kola savladali Larn rezultatom 5:0.

U prvom meču u Severnoj Irskoj srpski šampion slavio je 4:0.

Pred više od 20.000 gledalaca na stadionu Rajko Mitić, golove su postigli Aleksandar Katai u trećem, Marko Arnautović u 45+4. i 60, Loizos Loizu u 49. i Osman Bukari u 79. minutu.

Zvezdin naredni rival biće Hapoel Ber Ševa, koji je u revanšu savladao islandski Vikingur 2:0 i sa ukupnih 3:2 prošao dalje.

U prvom meču naredne nedelje, na neutralnom terenu u Mađarskoj, Zvezda će gostovati Izraelcima.

Autor: Marija Radić