Zvezda treća po gledanosti u revanš mečevima drugog kola kvalifikacija za LŠ

Meč između fudbalera Crvene zvezde i Larna treći je po gledanosti u revanš duelima drugog kola kvalifikacija za plasman u Ligu šampiona.

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su sinoć u Beogradu ekipu Larna rezultatom 5:0 u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za LŠ. Ovaj duel na stadionu "Rajko Mitić" pratilo je 26.114 gledalaca.

"Crveno-beli" su izborili plasman u treće kolo kvalifikacija za LŠ, pošto su u prvom meču, koji je odigran prošle nedelje u Severnoj Irskoj, pobedili Larn sa 4:0.

Najgledaniji revanš meč drugog kola kvalifikacija za plasman u LŠ bio je duel između Leha iz Poznanja i Orhusa, koji je u Poljskoj pratilo 36.215 navijača. Na drugom mestu se našao meč u Krajovi između Univerzitatee i Levskog iz Sofije na kojem je bilo 27.037 gledalaca.

Fudbaleri Crvene zvezde će u trećem kolu kvalifikacija za plasman u LŠ igrati protiv Hapoel Ber Ševe.



Autor: D.S.