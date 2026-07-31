Spektakl u Ložionici: Vraća se legendarni Aleksandar Konovalov, poznat datum borbe!

Jedan od najboljih kik-boksera u istoriji Srbije, Aleksandar Konovalov, oprobaće se i u profesionalnom boksu, a njegovo učešće zvanično je potvrđeno za manifestaciju Balkan Boxing 11 koja će se održati 29. avgusta u Ložionici.

Aleksandar Konovalov boriće se na istom događaju na kojem će, posle pet godina, u Beogradu boksovati i Veljko Ražnatović, koji je inače njegov veliki prijatelj.

Konovalov ima 32 godine i višestruki je šampion sveta u kik-boksu. Prvu titulu osvojio je još u aprilu 2014. godine, nakon čega ju je uspešno branio nekoliko puta. Čak osam puta je osvajao zlatnu titulu za Srbiju na Svetskim prvenstvima. Godine 2023. odlučio je da se povuče iz amaterskog kik-boks ringa i neko vreme se potpuno povukao iz borilačkog sporta, a sada se vraća na velika vrata u profi ring kao bokser.

Tretman u profesionalnom boksu nije mu nepoznat, pošto je tokom karijere već imao nekoliko uspešnih mečeva. Počeo je još 2019. godine, kada je nokautirao Rolanda Trejfela u Hali sportova u Beogradu u drugoj rundi. Kasnije je nokautirao i Milana Živkovića u Beogradu 2020. godine u trećoj rundi, a potom je 2022. godine u Jagodini u drugoj rundi savladao Vojćeha Majera. Poslednju borbu imao je nedavno, 7. jula, u Jagodini, kada je u prvoj rundi nokautirao Nikolu Resanovića.

Sada je spreman da i u Beogradu zasija u najsjajnijem svetlu, a nema sumnje da će njegov povratak u ring izazvati veliko oduševljenje ljubitelja borilačkih sportova.

Narednih dana biće poznato ko će mu biti protivnik, kao i detalji o ulaznicama za ovaj borilački spektakl.



Autor: D.S.