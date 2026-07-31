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MERIDIAN POVEĆAO KVOTE ZA UFC FIGHT NIGHT – KLADI SE NA SPRSKE BORCE I DODATNO NAPLATI SVAKI NOKAUT!

Izvor: Promo, Foto: Meridian ||

UFC Fight Night u Beogradu je nikad bliže, a Meridianbet donosi sjajnu ponudu koja se ne propušta!

Odbrojavanje je pri kraju, borci su spremni, a kako da ti dočekaš spreman ovaj MMA spektakl?

Najpre, registruj se OVDE i uzmi bonus dobrodošlice od 26.000 dinara, a onda istražisjajnu ponudu koja donosi brutalne kvote i još brutalnije bonuse!

Stigao je veliki specijal igara, sa posebnim fokusom na borce iz Srbije, a specijalne BOOST kvote čine ovu ponudu još zanimljivijom!

Foto: Promo/Meridian

Ovo je samo jedan deo ponude, a kompletnu možete pogledati OVDE.

I to nije sve – za svaki nokaut u prvoj rundi čeka vas 10 besplatnih spinova!

Dakle, dupli bonusi na svakom koraku!

Registruj se u Meridianu i kladi se na spektakl u Areni!

Autor: D.S.

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