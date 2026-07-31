Muhamed Bešić pojačao OFK Beograd: Iskusni vezista na Omladinskom stadionu

OFK Beograd je zvanično potvrdio veliko pojačanje u finišu prelaznog roka – novi fudbaler "romantičara" je Muhamed Bešić (33).

Klub sa Stare Karaburme se oglasio i na društvenim mrežama povodom dolaska iskusnog defanzivnog veziste:

Muhamed Bešić (33) je novi fudbaler OFK Beograda. U dosadašnjoj bogatoj karijeri branio je boje Hamburga, Evertona, Midlzbroa, Šefilda, Ferencvaroša, a poslednje sezone videli smo ga u dresu subotičkog Spartaka. Spreman je da svojim iskustvom ojača srednju i zadnju liniju tima. Želimo mu dobrodošlicu na Omladinski stadion.

Bešić u redove Beograđana stiže sa bogatim internacionalnim iskustvom, a tokom karijere nosio je i dres reprezentacije Bosne i Hercegovine sa kojom je nastupao na Mundijalu 2014. godine u Brazilu.

Autor: D.S.