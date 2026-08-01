BRONZA ZA SRBIJU: Naši mladi šahisti u Češkoj ostvarili neverovatan uspeh (FOTO)

Na Evropskom omladinskom ekipnom prvenstvu u šahu u Pardubicama u Češkoj naši šahisti (open U12) osvojili su bronzanu medalju.

U poslednjem kolu oni su savladali selekciju Ukrajine,koja je do pretposlednjeg kola bila na vodećoj poziciji, i rezultatom 3,5-0,5 ih pobedili osvojivši treće mesto.

Na Evropskom prvenstvu učestvovalo je 66 timova i 220 igraca koji su predstavljali svoje saveze.

Takmičenje se igralo u 4 uzrasne kategorije U12 i U18 u open konkurenciji i konkurenciji devojčica.

Predsednik ŠSS Andrija Jorgić uputio je čestitke našim učesnicima,ali i selektorima i roditeljima.

- Svaka čast našim momcima, Leonidu Ivanoviću, Nikoli Adamoviću, Milošu Pasuli, Urošu Perunoviću i Matiji Arsenijeviću. Ponosan sam na njih, i na sve naše šahiste i šahistkinje koji su predstavljali Srbiju na ovom prvenstvu. Pokazali su borbenost, ostvarili sjajan rezultat i doneli još jednu u nizu medalja za srpski šah, poručio je Jorgić.

Autor: Iva Besarabić