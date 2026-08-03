Počinje nova evropska sezona: Šta očekuje klubove iz Srbije?

Dok se veliki evropski klubovi još uvek zagrevaju kroz pripremne utakmice, za veliki deo kontinenta sezona je već počela. Jul u evropskom fudbalu nema glamur prolećnih nokaut večeri, ali često ima više nervoze, više zamki i više utakmica u kojima jedan loš dan može da promeni čitavu godinu.

Kvalifikacije za Ligu šampiona počele su 7. i 8. jula, revanši prvog kola igraju se 14. i 15. jula, dok je Liga Evrope startovala 9. jula, sa revanšima 16. jula. U isto vreme, kreće i put kroz Ligu konferencija, takmičenje koje je za veliki broj klubova iz liga poput srpske postalo najrealniji evropski prostor za jesen.

Za publiku u Srbiji, priča se ove godine gradi oko četiri imena: Crvene zvezde, Vojvodine, Partizana i Železničara iz Pančeva. Svako od njih u Evropu ulazi sa drugačijim ambicijama, drugačijim pritiskom i drugačijom vrstom tereta.

Zvezda čeka protivnika i zna šta se očekuje

Crvena zvezda u evropsku sezonu ulazi kasnije od ostalih srpskih predstavnika, u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi mečevi te runde zakazani su za 21. i 22. jul, revanši za 28. i 29. jul, a protivnik šampiona Srbije biće pobednik duela Tre Fiori - Larn.

Na papiru, to je žreb koji Zvezda mora da prođe. Tre Fiori dolazi iz San Marina, Larn iz Severne Irske, a prvi meč je već nagovestio da bi put mogao da vodi preko Ostrva, pošto je Larn u gostima slavio sa 1:0. Ali upravo takve utakmice nose posebnu vrstu opasnosti. Ne zato što je Zvezda slabija, već zato što se od nje očekuje da sve reši brzo, sigurno i bez drame.

Za klub koji je osvojio devetu uzastopnu titulu u Srbiji i ponovo uzeo duplu krunu, evropsko leto nije bonus, nego obaveza. Zvezda već godinama ne razmišlja samo o prolasku jednog kola već prolasku u ligašku fazu.

Zato će prvi dvomeč biti test koncentracije, a ne kvaliteta. U takvim utakmicama najvažnije je izbeći paniku ako gol ne dođe rano, kao i opuštanje ako se protivnik otvori. Zvezda ima iskustvo, koeficijent i rutinu, ali jul nikome ne priznaje biografiju. On traži jednostavne stvari: čvrstu odbranu, kontrolu prekida i dovoljno strpljenja da se razlika u kvalitetu pretoči u rezultat.

Vojvodina već mora da juri rezultat

Za razliku od Zvezde, Vojvodina je evropsku sezonu već otvorila. Novosađani su u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope izgubili od Ferencvaroša sa 2:1 i u revanš 16. jula ulaze sa zaostatkom, ali ne i bez šanse.

Upravo tu se nalazi najzanimljiviji deo njihove priče. Ferencvaroš je protivnik sa evropskim iskustvom, navikom igranja u grupnim i ligaškim fazama UEFA takmičenja i jasnim statusom favorita. Vojvodina, sa druge strane, traži potvrdu da prošla domaća sezona nije bila samo dobar plasman, već početak ozbiljnijeg evropskog ciklusa.

Poraz od 2:1 nije rezultat koji zatvara vrata. Naprotiv, ostavlja dovoljno prostora za nadu, ali i ne dozvoljava greške. U revanšu će Vojvodina morati da pronađe balans između hrabrosti i opreza. Ako krene previše otvoreno, Ferencvaroš će imati prostor koji ume da koristi. Ako bude čekala predugo, vreme će raditi protiv nje.

Ono što dodatno komplikuje priču jeste sistem UEFA kvalifikacija. Ako eliminiše Ferencvaroš, Vojvodina ide na Tvente u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Ako ispadne, seli se u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencija, gde je čeka Ajaks.

To znači da Vojvodinu, bez obzira na ishod revanša, najverovatnije čeka još jedan protivnik sa ozbiljnim evropskim pedigreom. Zbog toga dvomeč sa Ferencvarošem nije samo borba za prolaz, već i test koliko ovaj tim može da se nosi sa ritmom, pritiskom i kvalitetom koji dolaze iz jačih fudbalskih sredina.

Partizan između obaveze i opreza

Partizan svoj evropski put počinje u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, protiv boljeg iz duela Una Štrasen - La Fiorita. Prvi meč pripao je ekipi iz Luksemburga, koja je slavila sa 1:0, pa crno-beli već sada imaju jasniju sliku da bi ih na startu evropskog leta mogao čekati Una Štrasen. Prvi mečevi druge runde igraju se 23. jula, a revanši 30. jula.

Kao i kod Zvezde, na papiru je to žreb koji se mora proći, a to misle i mnogi na sportskom klađenju. Ali Partizan je poslednjih godina u Evropi često učio da „mora” i „hoće” nisu isto. Kvalifikacije ne praštaju nervozu i nedovršene prelazne rokove. Protivnici iz Luksemburga ili San Marina možda ne nose veliko ime, ali nose ono što je u julu često dovoljno: takmičarski ritam, nizak blok i utakmicu života protiv kluba sa tradicijom.



Za crno-bele je prvi zadatak da ne dozvole da se evropska sezona pretvori u ispit iz strpljenja već u prvom dvomeču. Partizan mora da nametne tempo, ali i da izbegne utakmicu u kojoj rival dobija nadu iz svakog prekida, auta ili izgubljene lopte na sredini terena.

Liga konferencija možda nema težinu Lige šampiona, ali za Partizan trenutno može da bude veoma važna. Ne samo zbog bodova i novca, već zato što klubovima koji traže stabilnost evropska jesen često dođe kao dokaz da se nešto ipak gradi u pravom smeru.

Železničar pred najvećim izazovom

Najneobičnija srpska priča ovog leta dolazi iz Pančeva. Železničar će u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija igrati protiv Brage, što je verovatno najteži mogući uvod u evropsku avanturu.

Braga je protivnik iz potpuno druge evropske kategorije. To je klub sa iskustvom u evropskim takmičenjima, jasnim sistemom, kvalitetnim igračima i ambicijama koje daleko prevazilaze samo prolazak jednog kola. Za Železničar, međutim, upravo zato ovaj dvomeč ima posebnu vrednost.

Pančevci ulaze u Evropu bez velikog istorijskog prtljaga, ali i bez luksuza lakog učenja. Odmah dobijaju rivala koji kažnjava svaku naivnost. U takvim utakmicama cilj nije samo preživeti, već pokazati oblik: kako se brani prostor, kako se izlazi iz pritiska, kako se reaguje posle primljenog gola i koliko dugo može da se ostane u meču protiv jačeg protivnika.

Ako naprave čudo, to bi bila jedna od najvećih srpskih evropskih priča poslednjih godina. Ako ne naprave, i dalje mogu da izađu iz dvomeča sa iskustvom koje se ne može kupiti u domaćem prvenstvu.

Test ozbiljnosti

Evropske kvalifikacije su posebne zato što dolaze pre nego što su ekipe potpuno spremne. Noge su teške, sastavi se još sklapaju, treneri još traže automatizme, a greške se plaćaju kao da je sezona već u punom ritmu, a znaju i oni koji tu pokušavaju da okušaju svoju sreću na različitim online kladionicama.

Za srpske klubove, ovo leto zato nije samo borba za prolaz. To je i ogledalo domaćeg fudbala. Zvezda mora da potvrdi status kluba koji više ne sme da se plaši ranih rundi. Vojvodina mora da pokaže da može protiv ozbiljnog evropskog protivnika.

Partizan mora da izbegne zamku potcenjivanja i pronađe stabilnost. Železničar dobija priliku da se predstavi na sceni na kojoj nikada nema malih detalja.

Autor: Iva Besarabić