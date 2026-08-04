KAKVA LUDNICA U KANADI: Kecmanović posle drame stavio tačku na meč koji je počeo u nedelju

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo masters turnira u Montrealu.

Naš teniser je posle tri seta bolji od Amerikanca Majkla Ženga - 6:4, 4:6, 7:6. Inače, meč je počeo u nedelju uveče, a završen je tek prethodne noći posle brojnih odlaganja zbog kiše u Kanadi. Prva dva seta odigrana su tokom prvog dana, a treći je pripao Miomiru Kecmanoviću.

Pre dva dana je Srbin je prvi poveo, dobio prvi set, ali je Ženg izjednačio nakon čega je meč prekinut zbog kiše. Trebalo je na teren da uzađu u ponedeljak uveče, ali je kiša opet pravila probleme organizatorima i teniserima.

Naš teniser je tek tokom noći po srpskom vremenu počeo treći set i posle sat vremena u taj-brejku sa 7:5 slomio otpor rivala i prošao dalje.

Vodio je Srbin 4:2 u odlučujućem delu igre. Ženg je ipak vratio brejk u narednom gemu, pa je taj-brejk presudio. U njemu je Amerikanac čak imao prednost od 5:4, ali nije Kecmanović odistakao, vezao je tri poena i posle dva dana stavio tačku na meč.

U narednoj rundi čekaće ga Francuz Rinderkneš koji je na startu turnira bio slobodan.

Autor: Iva Besarabić