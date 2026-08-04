HAOS OKO INFANTINA SE NE STIŠAVA! FIFA hitno reagovala zbog priče o Trampu, ali pritisak ne popušta

FIFA je ekspresno odbacila tvrdnje da je njen predsednik poslednjih dana razgovarao sa Donaldom Trampom.

Kriza koja poslednjih dana potresa vrh svetskog fudbala dobila je novi nastavak.

Nakon što je britanski Tajms objavio da je predsednik FIFA Đani Infantino navodno telefonom razgovarao sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom ili članovima njegove administracije, iz Ciriha je stigao ekspresan odgovor.

FIFA je u zvaničnom saopštenju kategorično odbacila te tvrdnje, poručivši da je reč o "čistoj izmišljotini".

"Predsednik FIFA nije razgovarao telefonom sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država, niti sa bilo kojim članom njegove administracije u poslednjih nekoliko dana. Reč je o čistoj izmišljotini", navodi se u saopštenju.

Brza reakcija FIFA usledila je u trenutku kada je Đani Infantino pod sve većim pritiskom zbog niza spornih odluka koje su izazvale nezadovoljstvo među vodećim fudbalskim savezima.

Posebno je odjeknula priča o projektu kojim je bilo predviđeno da deo komercijalnih prava FIFA takmičenja bude povezan sa privatnim investitorima. Iako je iz FIFA objašnjeno da je cilj bio da se obezbedi više novca za razvoj fudbala i pomoć nacionalnim savezima, predlog je naišao na oštar otpor.

Kako su prethodno preneli strani mediji, UEFA je zbog tog plana zapretila i pravnim koracima protiv FIFA i njenog rukovodstva, dok su se u fudbalskim krugovima pojavili i pozivi da Infantino napusti funkciju.

U takvoj atmosferi pojavile su se i tvrdnje da je prvi čovek FIFA navodno tražio političku podršku iz Vašingtona. Organizacija je to odlučno negirala, poručivši da nije bilo nikakvih razgovora sa Donaldom Trampom niti sa članovima njegove administracije.

Iako je FIFA pokušala da stavi tačku na spekulacije, jasno je da se pritisak na Infantina ne smanjuje. Posle brojnih kontroverzi i sukoba sa pojedinim fudbalskim strukturama, prvi čovek svetskog fudbala i dalje se nalazi pod budnim okom javnosti, a svaka nova informacija dodatno podgreva atmosferu oko njegovog mandata.

Autor: Iva Besarabić