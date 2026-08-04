'SAMO IZVOLITE' Sabalenka zagrmela zbog novog pravila! Testiraće je da li je žensko? Evo šta ona ima da poruči...

Ženska teniska asocijacija (WTA) uvela je obavezno genetsko testiranje za sve igračice kako bi se zvanično potvrdilo pravo nastupa u ženskoj konkurenciji.

Ovo pravilo, koje je počelo da se primenjuje krajem jula, nalaže teniserkama da prilože uzorak radi biološke potvrde pola, što je odmah pokrenulo žustre rasprave u sportskoj javnosti. Međutim, prva teniserka sveta, Arina Sabalenka, nema nikakve zamjerke na ovu odluku.

Uoči starta turnira u Montrealu, gde želi da popravi utisak nakon Vimbldona, jedno od novinarskih pitanja za Sabalenku bilo je upravo u vezi sa novouvedenim genetskim proverama.

"Mislim da je veoma važno održati fer-plej u našem sportu. Očigledno je da su, biološki, muškarci mnogo snažniji od žena, tako da osećam da ne bi bilo baš fer da se žene takmiče protiv bioloških muškaraca", rekla je Arina Sabalenka o promenama koje su stupile u "beli sport" i potom nastavila:

"Verujem da im je trebalo malo vremena da donesu ovu odluku i podržavam to. Ja sam fokusirana sam na sebe, na svoje ciljeve, znate već, šta god da je potrebno. Ako žele sve da nas testiraju, rado ću to uraditi", zaključila je ona.

Autor: D.B.