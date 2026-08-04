VELIKI PREOKRET U ODBOJCI: Rusija dobila zeleno svetlo za povratak

Međunarodna odbojkaška federacija (FIVB) saopštila je da će i muška, i ženska reprezentacija Rusije igrati u narednoj Ligi nacija, koja će biti održana 2027. godine.

"Nakon saopštenja objavljenog 8. jula 2026. godine, FIVB je nastavio konsultacije sa relevantnim zainteresovanim stranama kako bi se utvrdio jasan plan za povratak ruskih sportista i tehničkih zvaničnika na svetska takmičenja. Nakon ovih konsultacija, FIVB može da potvrdi da će i muška, i ženska reprezentacija Rusije učestvovati u Ligi nacija 2027. godine, kao najbolje rangirane ekipe koje se još nisu kvalifikovale za to takmičenje", piše u saopštenju Međunarodne odbojkaške federacije.

Isključivo za izdanje 2027. godine, takmičenje će biti prošireno sa 18 na 19 ekipa u obe konkurencije.

Ovo će omogućiti učešće ženske reprezentacije Slovenije i muške reprezentacije Finske, koje su trebalo da izbore plasman na osnovu svojih rezultata u prethodnim sezonama, a FIVB je saopštio i da trenutno razmatra format takmičenja neophodan za sprovođenje ovog proširenja.

FIVB je naveo i da će u skladu sa preporukom Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), biti izrađen i sproveden "poseban i sveobuhvatan" plan antidoping testiranja putem Međunarodne agencije za testiranje (ITA).

Međunarodna odbojkaška federacija navela je i da ju je Odbojkaški savez Rusije zvanično obavestio da je dobrovoljno odlučio da ne učestvuje na Svetskom prvenstvu za odbojkaše 2027. godine.

FIVB je naveo i da, u konsultaciji sa Lokalnim organizacionim odborom, odbojkaškim savezima Kanade i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), kao i drugim relevantnim partnerima, nastavlja da razmatra mogućnost učešća ženske reprezentacije Rusije na Svetskom prvenstvu za odbojkašice 2027. godine.

Autor: D.B.