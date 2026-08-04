Srbi skočili na UFC rang-listi: Medić za korak bliži pojasu, Rakić pred ulaskom u 10 najboljih

Najveći dobitnik događaja bio je Uroš Medić, koji je pred domaćom publikom ekspresno završio Danijela Rodrigeza. Srpskom borcu bilo je potrebno svega 29 sekundi da nokautira iskusnog Amerikanca i izazove erupciju oduševljenja u punoj Beogradskoj areni.

Emotivnu pobedu ispratile su i suze u oktagonu dok je publika skandirala njegovo ime, a prethodno je u dvoranu ušao uz pesmu "Vidovdan".



Sjajna partija donela mu je i značajan pomak na zvaničnoj UFC rang-listi.

U velter kategoriji sada zauzima 10. mesto, što je najbolji plasman u njegovoj karijeri i napredak od četiri pozicije u odnosu na rang koji je imao pre priredbe u Beogradu.

Veliki razlog za zadovoljstvo ima i Aleksandar Rakić. Nekadašnji izazivač u poluteškoj kategoriji uspešno je debitovao među teškašima, pošto je savladao iskusnog Marcina Tiburu.

Ta pobeda odmah mu je donela mesto među najboljima u novoj diviziji. Prema zvaničnoj UFC rang-listi, Rakić je sada 11. izazivač u teškoj kategoriji, ispred svog poslednjeg rivala Tibure, ali i boraca poput Derika Luisa i Branda Peričića.

Zanimljivo je da je srpski borac istovremeno zadržao plasman i u poluteškoj kategoriji, gde se trenutno nalazi na 13. mestu, pa je i dalje rangiran u dve različite UFC divizije.

Autor: D.B.