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ŠOK: Prvi reket planete hitno hospitalizovan!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Kin Cheung ||

Najbolji teniser sveta Janik Siner hitno je primljen u privatnu ortopedsku kliniku u Milanu, prenose italijanski mediji, svega nekoliko sedmica uoči početka US Opena.

Prema navodima tamošnjih novinara, Siner je tokom prepodneva obavio preglede, a njegov tim je reagovao po hitnom postupku. Fizioterapeut italijanskog tenisera navodno je čak prekinuo odmor kako bi se vratio i učestvovao u dijagnostici.

Za sada nije poznato zbog čega je prvi reket sveta završio u klinici. Nema potvrde da li je reč o rutinskom pregledu ili o povredi, ali je izvesno da je Siner ostao na dodatnim ispitivanjima.

Ukoliko se ispostavi da je problem ozbiljnije prirode, vremena za oporavak do US Opena neće biti mnogo. To bi predstavljalo veliki udarac za organizatore turnira, posebno imajući u vidu da je i nastup Karlosa Alkaraza pod znakom pitanja.

Siner je prethodnih dana boravio u Monaku, gde je odmarao posle sezone na betonu, a poput Novaka Đokovića preskočio je Masters u Montrealu.

Autor: D.B.

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