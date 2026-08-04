Bomba u Humskoj: Igor Miladinović stiže u Partizan!

FK Partizan je krenuo u ofanzivu kada je u pitanju letnji prelazni rok! Posle Nikole Čumića, koji siže iz Rubina, crno-bele će pojačati i Igor Miladinović, što će biti najveće pojačanje ovog leta!

Kako prenosi Mozzart Sport, mladi kreativac Sent Etjena i bivši fudbaler Čukaričkog će stići na pozajmicu uz mogućnost otkupa narednog leta!



Igor Miladinović je pre dolaska iz Čukaričkog bio jedan od najboljih igrača u srpskom fudbalu, pa ga je slavni francuski klub otkupio na leto 2024. godine za tri miliona evra, što je bio jedan od najvećih transfera u istoriji kluba sa Banovog brda.

Miladinović igra na poziciji ofanzivnog veznog igrača, bio je reprezentativac Srbije u mlađim kategorijama.

Ipak, u Sent Etjenu se u prvoj sezoni nije naigrao i više je bio deo rezetvnog tima, dok je prošle sezone u Ligi 2 odigrao 26 utakmica, ali je imao skroman učinak od jednog gola i jedne asistencije.

Povratkom u Partizan dobiće veliki prostor za igru i povratak karijere na pravi kolosek.

Nema sumnje, njegov dolazak će sigurno značajno pojačati tim Saše Ilića.

Trener Partizana odlično poznaje kvalitete Igora Miladinovića, jer mu je upravo on i dao prvi šansu kada je kao omladinac prebačen u prvi tim Čukaričkog, kada je Saša Ilić bio trener "Brđana.

Autor: D.B.