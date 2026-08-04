BOMBA! Aleksej Pokuševski ima novi klub!

Aleksej Pokuševski, bivši igrač Partizana, potpisao je za Lokomotivu Kuban u Rusiji. Saznajte više o njegovom novom klubu.

Srpski reprezentativac Aleksej Pokuševski novi je igrač Lokomotive Kuban, saznaje "Kurir".

Nakon rastanka sa Partizanom, Pokuševski je brzo pronašao novi angažman i karijeru će nastaviti u ruskom velikanu iz Krasnodara. Crno-beli su prethodno odlučili da ne aktiviraju dodatnu godinu ugovora, pa je 24-godišnji košarkaš postao slobodan u izboru nove sredine.

Lokomotiva Kuban je tako uspela da dovede jednog od najtalentovanijih srpskih košarkaša, koji je prošle sezone nastupao za Partizan i bio deo tima koji se takmičio u Evroligi.

Očekuje se da ruski klub uskoro ozvaniči dolazak srpskog reprezentativca.

Autor: D.B.