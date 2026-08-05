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JOKIĆ DOBIO POMOĆ ZA RAT SA NBA ZVERIMA! Denver konačno povukao ozbiljne poteze - stigla tri nova igrača!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Jack Dempsey ||

Nikola Jokić mesecima je čekao da Denver povuče konkretan potez, a sada je konačno dočekao pomoć!

Dok su najveći konkurenti u NBA ligi slagali moćne rostere i dovodili velika imena, Nagetsi su mirno posmatrali sa strane, a sada su u kratkom periodu završili čak tri pojačanja. U Kolorado stižu Marvin Begli, Trevon Brazile i Alfa Dijalo, igrači koji bi trebalo da donesu novu energiju i rasterete srpskog asa u borbi za vrh NBA lige.

Najzvučnije ime je svakako Marvin Begli III. Nekada drugi pik NBA drafta, visoki igrač sa iskustvom igranja za Sakramento, Detroit, Vašington i Dalas, trebalo bi da donese ono što je Nagetsima često nedostajalo - fizičku snagu i pomoć u reketu.

Uz njega stiže i Trevon Brazile, mladi krilni centar velikog potencijala. Denver u njemu vidi igrača za budućnost, ali i nekoga ko svojim atletskim sposobnostima može da donese novu dimenziju timu.

Posebnu pažnju privukao je dolazak Alfe Dijaloa. Amerikanac stiže pravo iz Evrolige, gde je nosio dres Monaka i izgradio reputaciju jednog od najboljih defanzivaca takmičenja. Njegova energija, čuvanje najboljih protivničkih igrača i svestranost mogli bi da budu veliki plus za Nagetse.

Ono što je jasno jeste da Denver nije jurio spektakularno ime, već igrače koji mogu da popune rupe oko Jokića.

Srpski as je godinama glavni motor ekipe i često je morao da igra ogromnu minutažu noseći napad na svojim leđima. Sada iz Denvera šalju poruku - cilj je da mu konačno obezbede više pomoći u borbi sa najjačim NBA ekipama.

Posle tišine tokom većeg dela leta, Nagetsi su konačno napravili prve poteze. Ostaje da se vidi da li će nova lica biti dovoljna da Denver ponovo napadne sam vrh.

Autor: A.A.

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