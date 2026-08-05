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Životna drama šampionke! Posle sparinga pretrpela izlivanje krvi u mozak, hitno hospitalizovana!

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Britanska bokserka Rejven Čepmen (32) vodi najvažniju borbu u životu nakon što se srušila neposredno posle sparinga u Danskoj. Nekadašnja izazivačica za WBC svetsku titulu hitno je prevezena u bolnicu, gde su joj lekari dijagnostikovali hematom na mozgu i cerebralni edem, zbog čega je odmah podvrgnuta operaciji i stavljena u medicinski indukovanu komu.

Čepmen je prošle godine bila na vrhuncu karijere, kada se borila za WBC svetsku titulu protiv Skaj Nikolson na velikoj bokserskoj priredbi koju su predvodili Artur Beterbijev i Dmitrij Bivol. Ipak, sportski rezultati sada su potpuno u drugom planu, dok se bokserka bori za oporavak posle teške povrede mozga.

Njen tim oglasio se saopštenjem u kojem je objasnio šta se dogodilo 24. jula, prenosi talkSPORT.

- Rejven se u petak, 24. jula, iznenada srušila nakon sparinga u Danskoj. Hitna pomoć je odmah pozvana, a potom je helikopterom prebačena u lokalnu bolnicu. Lekari su joj dijagnostikovali hematom na mozgu i cerebralni edem, navodi se u saopštenju.

Lekari su odmah obavili hitnu operaciju kako bi zaustavili krvarenje i stabilizovali otok na mozgu. Nakon zahvata bokserka je uvedena u medicinski indukovanu komu, a u međuvremenu su lekari počeli da je bude nakon što su joj postepeno ukinuli sedative.

- Rejven je odmah podvrgnuta hitnoj operaciji. Zahvat je uspešno zaustavio krvarenje i pomogao da se stabilizuje otok na mozgu. Nakon toga je stavljena u medicinski indukovanu komu. Tokom proteklog dana lekari su prestali da joj daju sedative i ona nastavlja lečenje dok čeka povratak u bolnicu u Ujedinjenom Kraljevstvu, gde će njena rehabilitacija najverovatnije trajati duže, dodali su iz njenog tima.


Porodica se trenutno nalazi uz nju u Danskoj, dok su članovi njenog tima zamolili javnost da poštuje njihovu privatnost. Istakli su da lekari čine sve kako bi pomogli njenom oporavku, ali da je u ovom trenutku prerano govoriti o prognozama.

- Njeni lekari čine sve što je u njihovoj moći kako bi joj pomogli da se oporavi i ostajemo puni nade dok nastavlja da se bori kroz ovaj izuzetno težak period. Rejvenina porodica je uz nju u Danskoj i molimo sve da poštuju njihovu privatnost, poručili su.

Autor: D.B.

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