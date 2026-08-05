Crni dan za fudbal! U zverskom napadu ubijen kapiten šampiona države

Iskusni prvotimac i predvodnik šampionske generacije nastradao je u utorak oko 20 časova u naselju Makindje, dok se vraćao kući. Prema navodima tamošnjih medija, nepoznate osobe su ga presrele, brutalno pretukle kamenim kockama, a potom ga opljačkale i ostavile u nesvesnom stanju na pločniku.

Nesrećnog fudbalera pronašli su slučajni prolaznici i hitno ga prebacili u Kejs kliniku, ali su povrede glave i tela bile preteške i lekari su mogli samo da konstatuju smrt.



Tragičan ishod ubrzo je potvrdila i lokalna policija, koja sprovodi opsežnu akciju u potrazi za izvršiocima ovog zločina.

CLUB STATEMENT



It is with profound sorrow that we announce the untimely passing of our captain, David Owori, who had been receiving treatment at Case Clinic following an attack by suspected thugs.



Our deepest condolences and prayers are with his family.



Rest in peace, Captain.… pic.twitter.com/8YjXoPDQf9 — SC Villa (@SCVillaJogoo) 05. август 2026.



"Trenutno tragamo za počiniocima i sprovodimo istragu. Još utvrđujemo tačne okolnosti napada, kao i šta je napadačima eventualno ukradeno. Više informacija biće poznato po okončanju istrage", izjavio je zamenik portparola policije metropolitenske oblasti Kampale Luk Ovojezigire.

Klub SC Vila se oglasio saopštenjem u kom apeluje na nadležne da ubice što pre privedu pravdi:

"Duboko smo potreseni zbog tragičnog gubitka našeg kapitena Dejvida Ovorija. Bio je izuzetan fudbaler, poštovan lider i čovek potpuno posvećen igri. Izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima, saigračima i svim ljubiteljima fudbala."

Autor: D.B.