AKTUELNO

Fudbal

Crni dan za fudbal! U zverskom napadu ubijen kapiten šampiona države

Izvor: Sportal, Foto: Pixabay.com ||

Iskusni prvotimac i predvodnik šampionske generacije nastradao je u utorak oko 20 časova u naselju Makindje, dok se vraćao kući. Prema navodima tamošnjih medija, nepoznate osobe su ga presrele, brutalno pretukle kamenim kockama, a potom ga opljačkale i ostavile u nesvesnom stanju na pločniku.

Nesrećnog fudbalera pronašli su slučajni prolaznici i hitno ga prebacili u Kejs kliniku, ali su povrede glave i tela bile preteške i lekari su mogli samo da konstatuju smrt.


Tragičan ishod ubrzo je potvrdila i lokalna policija, koja sprovodi opsežnu akciju u potrazi za izvršiocima ovog zločina.


"Trenutno tragamo za počiniocima i sprovodimo istragu. Još utvrđujemo tačne okolnosti napada, kao i šta je napadačima eventualno ukradeno. Više informacija biće poznato po okončanju istrage", izjavio je zamenik portparola policije metropolitenske oblasti Kampale Luk Ovojezigire.

Klub SC Vila se oglasio saopštenjem u kom apeluje na nadležne da ubice što pre privedu pravdi:

"Duboko smo potreseni zbog tragičnog gubitka našeg kapitena Dejvida Ovorija. Bio je izuzetan fudbaler, poštovan lider i čovek potpuno posvećen igri. Izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima, saigračima i svim ljubiteljima fudbala."

Autor: D.B.

#Crni dan

#država

#fudbal

POVEZANE VESTI

Hronika

Potpuni haos: Navijači presreli tinejdžera, oteli ga i brutalno pretukli na putu kući

Domaći

Saša Kovačević otkrio da li ga je Emina Jahović pozvala na koncert, a evo i da li je želi na svom: Imam svoje razloge!

Svet

Šokantan slučaj u Velikoj Britaniji: Penzionera (87) oteli, opljačkali, pa izbacili iz vozila daleko od kuće

Hronika

STRAVIČAN PRIZOR NA VRAČARU: Pronađeno telo na pločniku ispred zgrade, blokiran deo ulice

Hronika

Dečak (14) otkrio roditeljima i policiji zbog čega je pretučen na ulici: Polomljena mu je vilica

Svet

UBIJEN KOMANDANT HEZBOLAHA! U stravičnom napadu stradalo još najmanje 14 ljudi