TUGA DO NEBA! Preminuo legendarni golman

Vest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije u Poljskoj, posebno među navijačima Lehije, za koju je Bak ostavio dubok trag. Tokom dva mandata u klubu, od 2001. do 2008. i od 2013. do 2017. godine, bio je jedan od simbola perioda u kojem je Lehija prošla put od nižih liga do poljske Ekstraklase.

Rođen 24. februara 1983. godine u Prušču Gdanjskom, Bak je fudbalski stasao upravo u omladinskoj školi Lehije. Osim za klub iz Gdanjska, tokom karijere branio je i boje Visle Plok i Podbeskidžja Bjeljsko-Bjala.

Po završetku igračke karijere nije napustio Lehiju. Od 2017. do 2022. godine radio je kao trener golmana u omladinskoj akademiji, gde je svoje iskustvo prenosio mlađim generacijama. Navijači su ga povodom 75. godišnjice kluba izabrali za najboljeg golmana u istoriji Lehije, što dovoljno govori o ugledu koji je uživao među pristalicama kluba.

Među prvima se od Baka oprostila gradonačelnica Gdanjska Aleksandra Dulkjevič, koja je istakla da je bio mnogo više od vrhunskog sportiste.

- Sa velikom tugom primila sam vest o smrti Mateuša Baka, golmana koji će zauvek ostati deo istorije Lehije Gdanjsk. Bio je ne samo vrhunski sportista, već pre svega čovek koji je svim srcem voleo svoj klub. U najtežim trenucima bio je oslonac Lehije, a nakon završetka karijere posvetio se radu sa mladim fudbalerima, učeći ih da je igranje za Lehiju čast i ponos. Svojim delima godinama je pokazivao koliko je bio vezan za klub i grad. Njegovoj porodici, prijateljima i celoj zajednici Lehije upućujem iskreno saučešće. Neka sećanje na Mateuša zauvek ostane sa nama - poručila je ona.

Emotivnim rečima od bivšeg golmana oprostio se i zamenik gradonačelnice Gdanjska Pjotr Boravski.



"Ovo je vest koja zaista para srce. Preminuo je Mateuš Bak, legenda Lehije Gdanjsk. Golman koji je sa klubom prošao put od najnižeg ranga do Ekstraklase. Teško je pronaći reči koje mogu da opišu tugu. Njegovoj porodici i najbližima upućujem najiskrenije saučešće", napisao je Boravski.

Saučešće je uputio i senator Rišard Švilski, naglasivši da je Bak, osim uspešne sportske karijere, ostao upamćen kao čovek koji je bio uzor mladim fudbalerima i koji nikada nije zaboravio svoj klub i grad.

"Ovo su vesti koje nikada ne bi smele da stignu. Poznajete čoveka, živite u istom gradu, a onda saznate da ga više nema. Pregledam našu prepisku i shvatam da je jedno poglavlje zauvek završeno. Nije trebalo ovako da se završi. Pre svega bio je dobar čovek. Ne želim da o njemu govorim u prošlom vremenu. Za mnoge je bio uzor, posebno mladim fudbalerima. Ostao je uz svoj klub i u dobrim i u teškim vremenima. Nikada nije zaboravio odakle potiče i time se uvek ponosio", naveo je senator.

Autor: D.B.